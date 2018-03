Les marchés européens rebondissent, malgré le désordre politique italien

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les places européennes ont rebondi lundi, après s'être lourdement repliées en fin de semaine dernière à la suite des annonces protectionnistes de Donald Trump. L'indice paneuropéen Euro Stoxx 600 a gagné 1%, à 370,87 points. Le CAC 40 a pris 0,6% à 5.167,23 points, le FTSE 100 a monté de 0,7% à 7.115,98 points et le DAX 30 s'est adjugé 1,5%, à 12.090,87 points. Seules les Bourses de Milan et d'Athènes sont restées dans le rouge, alors que les partis populistes ressortent comme les principaux vainqueurs des élections législatives en Italie dimanche. Les valeurs bancaires ont subi d'importants dégagements à Milan et dans une moindre mesure à Paris. L'euro est resté stable face au dollar et s'est apprécié face aux autres devises.

