Europe : Les marchés européens terminent en baisse, Milan chute

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les principales Bourses européennes ont terminé en baisse, mardi, alors que les investisseurs redoutaient un retrait des Etats-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien et sanctionnaient l'impasse politique en Italie. L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 a gagné 0,1%, à 390 points, mais le DAX 30 s'est replié de 0,3%, et le CAC 40 de 0,2%. A Londres le FTSE est resté stable tandis que l'indice de la Bourse de Milan, FTSE MIB, a cédé 1,6%. "L'incapacité des responsables politiques italiens à former un gouvernement, si elle n'est pas une surprise, fait ressurgir l'éventualité de l'arrivée au pouvoir d'un parti radical", souligne Chris Beauchamp chez IG. La Bourse de Madrid a fait mieux que ses homologues, terminant en hausse de 0,3%. Parmi les plus fortes progressions du côté des entreprises, le danois Lundbeck a bondi de 8,2% après avoir amélioré son chiffre d'affaires de 9% au premier trimestre. Le laboratoire britannique Shire s'est adjugé 4,6% après avoir accepté l'offre d'achat de 46 milliards de livres sterling du japonais Takeda Pharmaceutical.

-Jessica Fleetham, The Wall Street Journal (Version française François Schott) ed: LBO

