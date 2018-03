Les marchés prudents avant les annonces de la BCE

À Paris, le CAC 40 prend 0,28% à 5.202,09 points vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,4% et à Londres, le FTSE est inchangé.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,14%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro est quasiment stable (+0,04%) et le Stoxx 600 gagne 0,19%.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en léger recul pour le Dow Jones mais en hausse modérée pour le Standard and Poor's 500 et plus nette pour le Nasdaq.

Le S&P 500 a effacé mercredi presque toutes ses pertes après les déclarations de la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders, sur la possibilité que le Canada, le Mexique et d'autres pays soient exemptés des nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium annoncés par Donald Trump.

Le président américain pourrait signer le texte arrêtant les nouveaux tarifs douaniers dans la journée ou vendredi.

En Europe, le grand rendez-vous du jour est la réunion de politique monétaire de la BCE. Si le statu quo sur les taux est assuré, les investisseurs attendent les nouvelles prévisions de croissance et d'inflation de l'institution de Francfort ainsi que les commentaires de son président, Mario Draghi, à partir de 13h30 GMT, sur l'impact possible de tensions commerciales mais surtout sur l'évolution des prix et le calendrier de la fin des achats d'actifs.

CASINO PERD, ENGIE BRILLE

Aux valeurs en Bourse, le Dax est pénalisé par le recul de 5,57% de Merck KGaA dont les prévisions de résultats souffrent de la concurrence chinoise dans les cristaux liquides et d'une hausse des coûts.

A Amsterdam, le titre Boskalis plonge de 11,09%, la plus forte baisse du Stoxx 600, après un avertissement par le groupe néerlandais de services maritimes sur son résultat annuel.

A Paris, Casino cède 5,1%, l'un des replis les plus marqués du SBF 120, ses résultats annuels et ses prévisions étant jugés peu lisibles, occultant la promesse d'une hausse de plus de 10% du résultat opérationnel courant cette année.

Au sein du CAC 40, la plus forte progression est pour Engie, qui prend 4,11% après des résultats 2017 marqués par un retour de la croissance organique et le relèvement de sa prévision de dividende pour 2018, le groupe ayant quasiment bouclé son plan de transformation sur la période 2016-2018, avec un an d'avance.

Sur le marché des changes, l'euro recule face au dollar à 1,2375, non loin de son niveau du 24 janvier, à la veille de la précédente réunion de la BCE.

Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro progressent légèrement, le dix ans allemand se rapprochant de 0,67%.

Les cours du pétrole se stabilisent après avoir nettement baissé mercredi, pénalisés par la crainte de tensions commerciales et l'annonce d'une hausse de stock de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

(Édité par Marc Angrand)

par Patrick Vignal