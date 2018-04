Les marchés sont en phase de consolidation, estime Nordea Asset Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La récente correction des marchés ne doit pas être perçue comme le début d'une tendance baissière, mais plutôt comme une phase de consolidation, indique Witold Bahrke, stratégiste chez Nordea Asset Management. Les fins de cycles s'accompagnent généralement d'une baisse des spreads de crédit et d'une inversion de la courbe des taux ; puis d'un pic des actions avant de se terminer en récession. Les marchés ont semble-t-il franchi la première étape. Tout en ne montrant aucun signe de panique, le marché des obligations d'entreprises a sous-performé au premier trimestre.Les spreads semblent au plus bas et les défauts sur le segment " high yield " devraient augmenter au fur et à mesure que le cycle du crédit se retourne. La deuxième étape pourrait être franchie dans le courant de l'année. Un nouvel aplatissement et une inversion de la courbe des taux américains au second semestre sont envisageables, estime le stratégiste.Bien que les signaux de fin de cycle soient passés à l'orange, les investisseurs restent focalisés sur la bonne tenue du contexte économique. Sur les actions américaines, les PER corrigés des variations de cycle sont au plus haut depuis la bulle Internet et n'avaient jamais été aussi élevés auparavant.En associant niveaux de valorisation avec la courbe de taux américaine, la probabilité d'une récession aux États-Unis n'est pas négligeable. Les actions vont probablement atteindre un sommet cette année, car les étapes évoquées précédemment semblent déjà en partie éprouvées ou proches de l'être.Witold Bahrke s'interroge : quels éléments permettraient toutefois de prolonger le cycle actuel ? Tout d'abord, une baisse de l'inflation, liée à une plus faible dynamique salariale ou à une hausse de la productivité, atténuerait les risques décrits ci-dessus en incitant les banques centrales à maintenir des taux bas.Deuxièmement, une nouvelle baisse du dollar permettrait d'assouplir les conditions de financement d'une économie mondiale déjà très endettée, rendant le resserrement monétaire de la Fed plus facile à digérer. Dans le cas contraire, les investisseurs pourraient jouer la carte de la sécurité en préparant leurs portefeuilles à un scénario plus défavorable. Savoir limiter les risques de corrélation et de liquidité devient essentiel lorsque les marchés approchent de leur pic, prévient le stratégiste.