Les nations musulmanes demandent une protection des Palestiniens

(Actualisé tout du long)

ISTANBUL, 19 mai (Reuters) - Les dirigeants des pays musulmans ont demandé vendredi le déploiement d'une force internationale pour protéger les Palestiniens après la mort de dizaines de manifestants tués par des soldats israéliens dans la bande de Gaza cette semaine.

Ils ont également promis, lors d'un sommet organisé par le président turc Recep Tayyip Erdogan, d'imposer des "mesures politiques et économiques" aux pays qui imiteraient les Etats-Unis et transféreraient à Jérusalem leur ambassade en Israël.

Recep Tayyip Erdogan a formulé des attaques contre Israël, comparant les actions des forces israéliennes au traitement infligé par les nazis aux juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec plusieurs millions d'entre eux exterminés.

Le dirigeant turc a également fustigé les Etats-Unis, considérant que leur décision de déplacer leur ambassade à Jérusalem a incité Israël à recourir de manière excessive à la force pour réprimer les manifestations à Gaza.

Bouleversant la ligne observée depuis des décennies par ses prédécesseurs, Donald Trump a annoncé le 6 décembre dernier que les Etats-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël, une initiative unilatérale qui a suscité de vives critiques de la communauté internationale.

De nombreux pays estiment que le statut de Jérusalem - ville sainte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens- doit être déterminé par un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, et que le déménagement des ambassades nuit à la finalisation d'un tel accord.

Le Guatemala a déplacé cette semaine son ambassade à Jérusalem. Le Paraguay a annoncé qu'il ferait de même le mois prochain.

"ETAT TERRORISTE"

Dans une déclaration à la fin de leur sommet à Istanbul, les dirigeants des pays musulmans ont décrit comme des "crimes sauvages commis par les forces israéliennes avec le soutien de l'administration américaine" la répression des manifestations lundi contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui a fait 60 morts palestiniens.

Ils estiment en outre que les violences commises dans la bande de Gaza devaient être inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'Onu.

Des forces de maintien de la paix doivent être envoyées en Palestine comme cela fut le cas en Bosnie et au Kosovo dans les années 1990, a estimé Recep Tayyip Erdogan.

Le roi Abdallah II de Jordanie, allié des Etats-Unis, a déclaré que la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël avait "affaibli les piliers de la paix (...) et accru le désespoir qui mène à la violence".

Hassan Rohani, le président iranien, a appelé les pays musulmans à "couper totalement leurs relations avec le régime sioniste (Israël) et à revoir leurs liens commerciaux et économiques avec l'Amérique".

Israël est un "Etat terroriste", a dit Erdogan.

"Les enfants de ceux qui ont subi toutes sortes de torture dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale attaquent désormais les Palestiniens avec des méthodes qui feraient honte aux nazis", a ajouté le président turc.

La Turquie a renvoyé temporairement le consul général d'Israël à Istanbul afin de protester contre la mort de dizaines de Palestiniens lundi dans la bande de Gaza. Une mesure similaire a été prise contre l'ambassadeur d'Israël à Ankara.

En réponse, le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie en Israël.

Interrogé par une radio israélienne sur l'hypothèse d'une rupture des relations avec la Turquie, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a assuré qu'Israël avait "d'excellentes relations économiques avec la Turquie, et elles sont importantes pour les deux camps". (Ali Kucukgocmen et Tulay Karadeniz, avec Ezgi Erkoyun, Dan Williams à Jérusalem, Parisa Hafezi et Tuvan Gumrukcu à Ankara, Pierre Sérisier et Jean Terzian pour le service français)