Les nouvelles caméras de surface de Teledyne DALSA disposent d'un capteur d'image polarisé Sony IMX250-MZR

Les nouveaux modèles Genie Nano complètent l'offre de polarisation de l'entreprise pour les caméras à balayage linéaire et de surface, une première dans l'industrie

WATERLOO (Ontario), le 10 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Teledyne DALSA, entreprise de Teledyne Technologies et leader mondial de la technologie de vision industrielle, est heureuse de présenter sa nouvelle caméra Genie(TM) Nano construite autour du capteur d'image polarisé Sony® Pregius 5.1M. Le modèle Genie Nano-M2450-Polarized dispose d'un filtre à quadruple polarisation monochrome, d'une résolution de 2448 x 2048 pixels et d'une capture d'image de 35 images par seconde. Grâce à la technologie TurboDrive(TM) de Teledyne DALSA, les fréquences d'images peuvent augmenter jusqu'à 50 %.





Avec l'ajout du modèle polarisé Genie Nano, Teledyne DALSA est la première entreprise à proposer une polarisation pour les caméras à balayage linéaire et de surface (polarisation Piranha(TM)4). La polarisation permet de détecter la contrainte, la biréfringence, la réflexion croisée et l'éblouissement de surfaces telles que le verre, le plastique et le métal. Le tout nouveau capteur d'image de Sony, avec sa structure de polarisation au niveau des pixels, permet de détecter à la fois la quantité et l'angle de la lumière polarisée à travers une scène. Quatre polariseurs inclinés différents (90°, 45°, 135° et 0°) sont positionnés sur chaque pixel, et chaque bloc de quatre pixels comprend une unité de calcul.

« La polarisation offerte par l'imagerie à balayage de surface et linéaire signifie un plus grand choix pour les clients qui cherchent à résoudre les défauts indétectables avec l'imagerie traditionnelle pour un nombre croissant d'applications », commente Manny Romero, Responsable de produit senior.

Pour en savoir plus sur les avantages de la polarisation pour les applications de vision industrielle, veuillez cliquer ici.

Caractéristiques principales :

TurboDrive pour des fréquences d'images rapides et une qualité d'image complète

Construit autour de capteurs d'image CMOS à polarisation monochrome Sony IMX250MZR

Faible encombrement et cadre léger de 21,2 mm x 29 mm x 44 mm / 47 grammes

Les caméras Genie Nano disposent d'une conception robuste soutenue par une garantie de 3 ans. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page de produit Genie Nano. Pour obtenir des renseignements sur les ventes, veuillez consulter notre page de contact ; pour les images pleine résolution, consultez notre trousse média accessible en ligne.

À propos des produits et services de vision industrielle de Teledyne DALSA

Teledyne DALSA est un leader dans la conception, la fabrication et le déploiement de composants d'imagerie numérique pour la vision industrielle. Les capteurs d'images, caméras, caméras intelligentes, numériseurs vidéo, logiciels et solutions de vision de Teledyne DALSA sont utilisés dans des milliers de systèmes d'inspection dans le monde et dans de nombreux domaines. Pour en savoir plus, consulter www.teledynedalsa.com/imaging.

Teledyne DALSA est un leader technologique international dans la détection, l'imagerie et la fabrication de semi-conducteurs spécialisés. Nos solutions de détection d'images couvrent tout le spectre, de l'infrarouge au visible en passant par les rayons X ; notre fonderie MEMS a acquis une réputation mondiale. Par ailleurs, à travers nos filiales Teledyne Optech et Teledyne Caris, nous fournissons des systèmes avancés d'enquête 3D et d'information géospatiale. Teledyne DALSA emploie près de 1 400 personnes dans le monde et a son siège social à Waterloo, au Canada. Pour en savoir plus, consulter www.teledynedalsa.com.

Toutes les marques sont déposées par leurs sociétés respectives.

Teledyne DALSA se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Contacts ventes :

Sales.americas@teledynedalsa.com

Sales.europe@teledynedalsa.com

Sales.asia@teledynedalsa.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible sur http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/ae4645ed-56da-4db4-ae01-9f8a02fefc4f

Contact presse :

Geralyn Miller

Tél. : +1-519-886-6001 x2187

E-mail : geralyn.miller@teledyne.com









This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Teledyne DALSA via Globenewswire