Les oligarques corrompus visés par le gouvernment britannique

LONDRES, 3 février (Reuters) - Le gouvernement britannique a décidé de sévir contre les oligarques corrompus et les réseaux de blanchiment d'argent via lesquels des dizaines de milliards de livres sterling sont investis au Royaume-Uni, rapporte le Times samedi.

Des investisseurs venus de Russie, de Chine et du Moyen-Orient ont ces dernières années dépensé des sommes parfois colossales à Londres dans l'immobilier de luxe ou dans l'achat de sociétés, avec des fonds souvent d'origine douteuse.

On ignore exactement combien d'argent a été ainsi blanchi en Grande-Bretagne mais la National Crime Agency, organisme chargé de la lutte notamment contre le crime organisé, l'estime à entre 36 et 90 milliards de livres (41 à 102 milliards d'euros), soulignant qu'il s'agit de "montants largement sous-estimés".

Le ministre de la Sécurité, Ben Wallace, a expliqué au Times que le gouvernement allait résolument s'attaquer au problème. Tout bien d'une valeur supérieure à 50.000 livres (57.000 euros) et dont l'origine n'est pas expliquée sera saisi.

"Quand on vous aura identifié, on vous retrouvera, vous et vos biens, et on rendra l'environnement dans lequel vous évoluez difficile à vivre", dit-il à l'adresse des fraudeurs. (Costas Pitas, Gilles Trequesser pour le service français)