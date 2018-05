Les petites et moyennes capitalisations devraient continuer à surperformer, selon UBP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La belle performance des petites et moyennes capitalisations (SMID caps) européennes devrait perdurer cette année, portée par la solidité des fondamentaux économiques de ces sociétés, estime Charles Anniss, Senior Portfolio Manager à l’Union Bancaire Privée (UBP). Pour 2018, la croissance des bénéfices des SMID caps européennes est attendue autour de 19 à 20%. Ces attentes sont clairement supérieures à celles des grandes capitalisations, qui devraient voir la croissance de leurs bénéfices s'établir aux alentours de 12 à 13% cette année.Ce constat n'est pas surprenant car cette tendance est structurelle, les petites entreprises ayant par nature un meilleur potentiel de croissance que les grandes entreprises déjà matures sur leur marché. Les petites capitalisations présentent également l'avantage d'être plus exposées au marché domestique que les sociétés de grande taille. Or, la conjoncture européenne est actuellement l'une des plus porteuses grâce à la reprise en cours.Cette solide dynamique favorise aussi les activités de fusion-acquisition, dont les SMID caps sont des cibles privilégiées. De nombreuses opérations de ce type ont déjà eu lieu depuis le début de l'année, et leur rythme devrait augmenter dans le contexte actuel de taux bas en Europe, avant leur remontée progressive liée à l'arrêt des interventions de la BCE.