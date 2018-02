Les procureurs de Los Angeles étudient trois affaires impliquant Weinstein

LOS ANGELES, 9 février (Reuters) - Les procureurs de Los Angeles ont annoncé jeudi qu'ils étudiaient trois cas d'agression sexuelle présumée imputée au producteur hollywoodien Harvey Weinstein, un développement susceptible de déboucher sur sa mise en accusation.

Depuis les révélations du New York Times et du New Yorker début octobre, qui ont provoqué la chute du co-fondateur du studio Miramax, des enquêtes policières ont été lancées à Los Angeles, New York et Londres mais n'ont pas abouti à ce jour à l'ouverture de poursuites formelles contre lui.

"Trois affaires concernant M. Weinstein ont été transmises à notre bureau le 1er février dernier par le département de police de Los Angeles et sont à l'étude", a déclaré un porte-parole du bureau des procuteurs de Los Angeles.

Weinstein, qui est âgé de 65 ans, était l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood jusqu'aux enquêtes du New York Times et du New Yorker.

Plus de 70 femmes l'accusent de les avoir sexuellement harcelées et agressées ou violées au cours des trente dernières années.

Harvey Weinstein nie avoir eu des relations non consenties. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de sa porte-parole ou de ses avocats à la suite de ce développement.

Sa disgrâce a libéré la parole de centaines de femmes qui, portées par les mouvements #MeToo ou #BalanceTonPorc, ont témoigné de leurs expériences et mis en lumière l'ampleur du phénomène.

Des hommes de pouvoir évoluant dans le monde du divertissement, des médias ou de la politique accusés de se comporter en prédateurs sexuels ont été emportés par cette vague.

Le dernier en date, Steve Wynn, magnat des casinos à Las Vegas et Macao, a démissionné mardi de la direction de sa compagnie. (Alex Dobuzinskis Henri-Pierre André pour le service français)