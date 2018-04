Les retraités et les cheminots déclarent : non coupables !

Le tribunal a estimé que le fait que des militants d'ATTAC pénètrent dans les magasins d'Apple « ne suffit pas à caractériser un dommage imminent justifiant de limiter le droit à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation des militants de l'association ATTAC, qui agissaient dans le cadre d'une campagne d'intérêt général sur le paiement des impôts et l'évasion fiscale ».

Refuser l'injustice fiscale

La campagne d'ATTACs'appuie sur le sentiment d'injustice dans l'opinion face à l'évasion fiscale pratiquée par les ultra-riches et les multinationales, notamment les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) privant en toute impunité les États de ressources considérables qui manquent pour financer les services publics.

Le gouvernement veut donner l'impression qu'il agit, mais son « plan de lutte contre la fraude fiscale » épargne les gros fraudeurs et les multinationales, tandis que son projet de loi sur le « secret des affaires » limite scandaleusement les possibilités pour les citoyens, journalistes et lanceurs d'alerte d'informer sur les pratiques et abus des multinationales.

Mettre fin à l'immunité fiscale

En outre, le gouvernement français a certes incité la Commission européenne à modifier les règles d'imposition des grandes entreprises du numérique, mais avec des mesures restreintes et de court terme. Le véritable enjeu serait d'inclure les activités numériques dans le projet d'assiette commune de l'impôt sur les sociétés, négocié depuis des années au niveau européen, et qui permettrait d'imposer chaque entreprise sur ses activités réelles dans chaque pays.

Ce processus d'harmonisation fiscale se heurte à la concurrence fiscale à laquelle se livrent les États européens et à leur manque de volonté politique pour s'attaquer à des firmes puissantes.

ATTAC propose une « alliance pour la justice fiscale » pour essayer de changer la donne.

Daniel Rallet

Retraitée de Carpentras contre BNP-Paribas

Nicole Briend, proviseure de lycée à la retraite, s'est retrouvée le 6 février dernier devant le tribunal de Carpentras, accusée de « vol en réunion » et de « refus de prélèvement d'ADN » pour avoir « prélevé » une chaise à la BNP de Carpentras dans l'attente de la fermeture par la BNP de ses filiales dans les paradis fiscaux. Car nous sommes dans une société où ce sont ceux qui organisent l'évasion fiscale qui attaquent en justice ceux qui dénoncent ce vol manifeste de l'État !

Le procès a été renvoyé au 7 juin à Carpentras. Une mobilisation est prévue.

Un appel à signer pour sa relaxe est en ligne sur le site d'ATTAC

Cinquantenaire

Deux mille cinq cents militaires pour chasser quelques dizaines de zadistes et pour détruire l'expérimentation sociale. Les habitants de la ZAD sont stigmatisés comme « dangereux » non parce qu'ils ne respecteraient pas « l'État de droit », mais parce qu'ils flirtent avec l'utopie. Si les gens commencent à penser qu'il y a un autre avenir que celui dessiné par les algorithmes, s'ils refusent d'enfermer leurs rêves dans les cases numériques auxquels ils sont promis par la politique du tri du ministre de l'intérieur et de son premier de cordée, alors il faut exercer la violence étatique pour préserver le « nouveau monde », celui des entrepreneurs de soi, contre celles et ceux qui se prennent en main avec leur idéal de liberté, d'égalité et de solidarité.

Sinon comment expliquer que ce pouvoir prenne le risque de « célébrer » mai 68 en envoyant des escouades de CRS dans les facultés ?

Comment expliquer la violence policière extrême à l'endroit des migrants au mépris des droits humains élémentaires, l'acharnement de l'État à poursuivre les citoyens solidaires ?

Le « nouveau monde » de E. Macron n'est pas tendre avec le refus de la servitude.

