Les révélations sur Trump vont abréger son mandat, dit Michael Wolff

Michael Wolff, auteur d'un livre très critique sur la première année de Donald Trump à la Maison blanche, estime que ses révélations vont probablement le contraindre à quitter la présidence des Etats-Unis.

"Je pense que l'un des aspects intéressants du livre à ce stade est qu'il a clairement un effet 'le roi est nu'", dit-il dans un entretien diffusé samedi par la BBC.

Intitulé "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur: A l'intérieur de la Maison blanche de Trump), l'ouvrage paru vendredi montre "qu'il ne peut pas faire son travail", poursuit Michael Wolff.

"Soudain, les gens se disent partout : "Oh mon dieu, c'est vrai, il n'a pas de vêtements ! C'est le contexte à l'origine du sentiment et de l'idée qui mettront fin (...) à cette présidence", ajoute-t-il.

(William Schomberg, Jean-Philippe Lefief pour le service français)