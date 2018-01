Les révélations sur Trump vont abréger son mandat, dit Michael Wolff

(Actualisé avec nouvelles citations, contexte)

Michael Wolff, auteur d'un livre très critique sur la première année de Donald Trump à la Maison blanche, estime que ses révélations vont probablement le contraindre à quitter la présidence des Etats-Unis.

"Je pense que l'un des aspects intéressants du livre à ce stade est qu'il a clairement un effet 'le roi est nu'", dit-il dans un entretien diffusé samedi par la BBC.

Intitulé "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur: A l'intérieur de la Maison blanche de Trump), l'ouvrage paru vendredi montre "qu'il ne peut pas faire son travail", poursuit Michael Wolff.

"Soudain, les gens se disent partout : 'Oh mon dieu, c'est vrai, il n'a pas de vêtements !' C'est le contexte à l'origine du sentiment et de l'idée qui mettront fin (...) à cette présidence", ajoute-t-il.

Selon le président, le livre qui s'appuie notamment sur des déclarations de son ancien conseiller Steve Bannon, limogé en août, est un tissus de mensonges.

"Michael Wolff est un parfait raté qui a inventé des histoires afin de vendre ce livre vraiment ennuyeux et mensonger", a-t-il écrit vendredi soir sur Twitter. "Il a utilisé l'odieux Steve Bannon, qui s'est mis à pleurer quand il a été viré et à supplier qu'on lui rende son travail. L'odieux Steve a maintenant été abandonné comme un chien par tout le monde ou presque".

Selon Michael Wolff, Steve Bannon le juge inapte à exercer la présidence et cherchera à le renverser. Dans le livre, l'ancien conseiller estime notamment que l'entretien de juin 2016 entre le fils aîné du président, des cadres de son équipe de campagne et des interlocuteurs russes qui leur promettaient des informations compromettantes au sujet d'Hillary Clinton, relève de la trahison. (William Schomberg, Jean-Philippe Lefief pour le service français)