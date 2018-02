Les téléphones Nokia misent sur l'avenir - et le passé

BARCELONE/HELSINKI, 25 février (Reuters) - Soucieux de capitaliser sur leur succès de l'an dernier, le fabricant des téléphones Nokia a annoncé dimanche deux nouvelles sorties, un premier smartphone sous Android et un "remake" d'un des plus grands succès de la marque finlandaise dans les années 1990, le Nokia 8110 célèbre pour son clapet qui glissait par-dessus le clavier.

HMD Global, créé par d'anciens responsables de Nokia qui ont racheté la marque sous licence exclusive, a mis l'accent sur des téléphones de milieu et même d'entrée de gamme depuis son arrivée sur le marché il y a un peu plus d'un an.

Le groupe a lancé 11 modèles en un an qui ont été vendus à environ 30 millions d'exemplaires, a déclaré dimanche son PDG Florian Seiche.

Aux deux nouveaux modèles annoncés dimanche s'ajouteront des versions rafraîchies de trois appareils lancés l'an dernier.

"On est très heureux de la dynamique qu'on a connue en 2017 et cela nous donne confiance pour mettre les bouchées doubles en 2018", a déclaré le PDG français lors d'une conférence de presse à Londres.

Selon le cabinet d'études Counterpoint Research, Nokia s'est imposé en 2017, dès sa première année sur le marché, comme le premier vendeur de téléphones d'entrée de gamme et le 11e pour les smartphones. En cumulé, la marque finlandaise s'est hissée au sixième rang mondial des téléphones mobiles, a calculé Counterpoint.

Le produit phare de la marque, le Nokia 8, se vendra en avril au prix de 749 euros et concurrencera les modèles premium de Samsung et de Huawei.

La nouvelle version du Nokia 8110, adaptée à la 4G et disponible en noir et en jaune, sera commercialisée en mai au prix de 79 euros.

Nokia, longtemps le premier fabricant mondial de téléphones mobiles, a vendu cette activité à Microsoft en 2014 pour se recentrer sur les équipements de réseaux.

HMD a racheté l'activité à Microsoft en 2016 et a conclu un accord avec Nokia pour utiliser la marque. (Eric Auchard et Jussi Rosendahl, Véronique Tison pour le service français)