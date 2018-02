Les valeurs à suivre Vendredi 23 février 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Le groupe ADP vient de publier des résultats 2017 en hausse. Ainsi, le résultat net part du groupe ressort à 571 millions d’euros, en progression de 31,2% par rapport à 2016. Ce dernier est soutenu par la plus-value de la cession de 80% de la participation d'Hub Safe, mais impacté par l'augmentation nette de l’impôt sur les bénéfices de 58 millions d'euros. Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé d'ADP s’établit à 3,62 milliards d’euros, soit une progression de 22,7% par rapport à 2016.Amplitude Surgical, acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, a enregistré une croissance de son activité de 7,5% au deuxième trimestre 2017/2018 clos fin décembre. A 26,47 millions d'euros, son chiffre d'affaires a progressé en organique de 9,6%. Sur le premier semestre (juillet – décembre) de l'exercice 2017-2018, le chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical ressort ainsi à 44,7 millions d'euros en progression de 6,6%. En organique, la hausse s'établit à +8,1.Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce que ses tables de radiologie Platinum et Optima viennent d'obtenir le référencement UniHA, 1er réseau français d'acheteurs hospitaliers. Ce nouveau référencement UniHA intervient après celui de la solution Biomod 3S, destinée à l'évaluation et au suivi des déformations de la colonne vertébrale par modélisation 3D en position fonctionnelle. Au-delà des importantes perspectives commerciales à moyen terme offertes par ce groupement coopératif qui rassemble la majorité des hôpitaux publics, le volume de chiffre d'affaires initial consécutif à ce référencement est estimé à un minimum de 5 millions d'euros pour DMS Group sur la période contractuelle de 3 ans.Le groupe industriel communiquera son chiffre d'affaires annuel avant les premiers échanges.Inside Secure a vu ses comptes passer dans le rouge en 2017, à -1 million d'euros, alors qu'ils étaient en bénéfice de 12,3 millions un an plus tôt. En prenant en compte les seules activités poursuivies, suite à la cession des semi-conducteurs, le résultat net d'Inside Secure ressort à -798 millions d'euros en 2017 contre -265 millions en 2016. Le résultat opérationnel des activités poursuivies est passé de son côté de plus de 2 millions d'euros à 1,64 million pour un chiffre d'affaires de 38,8 millions. Ce dernier a baissé de 22%.Le n°1 mondial des cosmétiques tiendra une journée investisseurs.Saint-Gobain a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 4,6% au quatrième trimestre, à 10,24 milliards d'euros, dont +6,5% en organique. Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité du groupe français a augmenté de 4,4% (+4,7% en organique) à 40,81 milliards d'euros de revenus. Son résultat d'exploitation 2017 a progressé de son côté de 7,5% (+9,6% en organique) à 3,03 milliards tandis que son bénéfice net part du groupe a augmenté de 19,5% pour atteindre 1,566 milliard d'euros. La marge d’exploitation s’inscrit à 7,4% du chiffre d’affaires contre 7,2% en 2016.L'opérateur de satellites dévoilera ses résultats annuels en début de journée.Valeo a vu son chiffre d'affaires progresser de 9% (+4% à changes et périmètre constants) au quatrième trimestre pour atteindre 4,78 milliards d'euros. Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance de l'équipementier automobile est ressortie à 12% (7% en organique) pour un chiffre d'affaires de 18,55 milliards. La marge opérationnelle 2017 de Valeo a augmenté de son côté de 11%, à 1,47 milliard d'euros, soit 8% du chiffre d'affaires. Enfin, son bénéfice net part du groupe est ressorti en hausse de 8 % à 1 milliard d'euros.