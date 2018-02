Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 19 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * EDENRED publiera mardi avant l'ouverture du marché ses résultats annuels. En dépit de l'impact défavorable des effets de changes, le groupe de services prépayés avait dit en octobre viser un chiffre d'affaires et un bénéfice record en 2017. * VICAT a indiqué lundi soir se fixer comme principal objectif pour 2018 l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle alors que sa marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a reculé à 17,3% en 2017, contre 18,7% en 2016, grevée notamment par les difficultés du groupe en Egypte. Le communiqué : http://bit.ly/2oaDIyw * ALSTOM a annoncé lundi avoir reçu une commande pour des métros destinés à la ligne 11 en Île-de-France pour un montant de 157 millions d'euros. Le communiqué : http://bit.ly/2EEjkQB * GECINA a annoncé lundi la vente de l'immeuble Dock-En-Seine à Saint Ouen à la SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France, pour environ 130 millions d'euros. * PROSIEBENSAT.1 MEDIA est en négociation exclusive avec la société de capital-investissement General Atlantic pour la cession d'une participation minoritaire dans son activité numérique, apprend-on lundi de sources au fait des discussions. * HOCHTIEF a annoncé lundi qu'il reverrait à la baisse son offre de rachat de l'espagnol ABERTIS si l'opérateur autoroutier verse un dividende. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)