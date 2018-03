* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 26 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALSTOM et SIEMENS ont signé vendredi leur accord de rapprochement, qui combinera le groupe français avec les activités mobilité du groupe allemand, y compris son activité de traction ferroviaire. * JCDECAUX pourrait envisager un jour de faire une offre de rachat sur ses concurrents américains Clear Channel ou Outfront Media mais rien n'est prévu à court terme, déclare son codirecteur général Jean-Charles Decaux dans une interview publiée sur le site Les Echos-Investir. La famille Decaux, en cas de besoin pour financer une opération de M&A, pourrait participer à une augmentation de capital en numéraire ou diluer sa participation tout en restant majoritaire dans le cadre d'un financement pour partie en actions, ajoute-t-il. * NEXITY a annoncé vendredi une réorganisation de sa gouvernance avec les nominations respectives de Frédéric Verdavaine et Véronique Bédague-Hamilius comme directeur général délégué et directrice générale adjointe du groupe. * VALLOUREC a proposé vendredi de renouveler Vivienne Cox à la tête de son conseil de surveillance. * AIRBUS ROLLS-ROYCE - Rolls-Royce a déclaré vendredi que son moteur Trent 7000 équipant l'A330neo d'Airbus n'était pas affecté par les problèmes rencontrés par un autre modèle, le Trent 1000, qui ont contraint à des réparations sur des 787 de Boeing . * CGG a annoncé vendredi la nomination de Sophie Zurquiyah au poste de directrice générale pour remplacer Jean-Georges Malcor, qui avait décidé de ne pas poursuivre son mandat après la fin du processus de restructuration financière du groupe parapétrolier. * DANONE . La société National Agricultural Development Company (Nadec) d'Arabie saoudite a annoncé dimanche avoir conclu un accord de rachat d'Al Safi Danone Company (ASD), coentreprise de produits laitiers et de jus de fruits entre le saoudien Al Safi Group et le géant de l'agroalimentaire Danone. * ATLANTIA CELLNEX - Le groupe italien d'infrastructures a annoncé vendredi avoir décidé d'exercer son option pour racheter au prix de 21,20 à 21,50 euros par action une partie ou l'intégralité du capital de Cellnex, spécialiste espagnol des antennes télécoms actuellement contrôlé par Abertis . * DBV TECHNOLOGIES a annoncé vendredi avoir levé environ 140 millions d'euros pour financer notamment le développement et la commercialisation de Viaskin Peanut, son patch contre l'allergie aux arachides. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STOXX EUR 600(P)-EUR -0.90% 365.82 -6.00%