* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 3 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA , RENAULT . Les immatriculations automobiles ont augmenté de 2,2% en France en mars, avec des hausses de 14,35% pour PSA Peugeot Citroën et de 3,86% pour Renault, à respectivement 72.008 et 63.119 unités, selon les chiffres publiés dimanche par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). PSA propose de rémunérer son président du directoire Carlos Tavares 6,7 millions d'euros au titre de 2017, dont une prime d'un million d'euros pour la mise en place du plan de redressement d'Opel Vauxhall, racheté l'été dernier, selon un document du groupe diffusé sur son site internet. * MEDIASET , SKY . Le groupe de télédiffusion italien Mediaset a annoncé vendredi avoir conclu un accord de partage de contenu avec la filiale italienne du géant britannique de la télévision payante Sky, qui ouvre la voie à d'éventuelles alliances de plus grande portée entre les deux groupes. * DEUTSCHE BANK . La première banque allemande pense à Jürg Zeltner, ancien responsable de la gestion de fortune chez UBS , pour remplacer John Cryan au poste de président du directoire, a rapporté vendredi le magazine Der Spiegel. * TIKEHAU CAPITAL a annoncé jeudi lancer avec TOTAL un fonds d'investissement dans la transition énergétique avec pour objectif de lever jusqu'à un milliard d'euros. * SCOR a annoncé la nomination de Laurent Rousseau au poste de DG adjoint de Scor Global P&C et son arrivée au comité exécutif du groupe à compter du 1er avril. * ICADE a annoncé jeudi la réalisation par Icade Santé de son premier investissement dans le secteur des EHPAD avec l’acquisition de 14 établissements d’une valeur de 189 millions d’euros, auprès du réseau Residalya, filiale du groupe Ackermans & Van Haaren . * LANSON BCC a annoncé jeudi un résultat opérationnel en baisse de 11% en 2017 à 20,39 millions d'euros, soit 7,8% du chiffre d'affaires contre 8,9% en 2016, avec le recul du sterling qui a affecté les performances au Royaume-Uni, premier marché du groupe à l'export, et la pression concurrentielle en France. * VRANKEN POMMERY a annoncé jeudi une hausse de 8,7% de son résultat opérationnel courant en 2017, à 26,2 millions d'euros, avec la concentration des ventes sur les produits de marques à forte valeur ajoutée, le développement international et la maîtrise des coûts. * EUROPACORP - Netflix serait proche d'un accord avec Luc Besson et les autres actionnaires d'EuropaCorp pour reprendre ce studio français, et l'opération pourrait être annoncée dans quelques semaines, selon Les Echos. * TF1 a annoncé jeudi le renouvellement de son partenariat de longue date avec World Rugby pour la coupe du monde de rugby 2019 qui se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre 2019. Le communiqué : https://bit.ly/2GVuoXl * ENGIE a annoncé jeudi avoir déposé son projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société ELECTRO POWER SYSTEMS (EPS) . Engie avait annoncé le 24 janvier avoir conclu un accord pour prendre le contrôle de cette société spécialisée dans le stockage d'énergie. * ALSTOM a annoncé jeudi avoir reçu deux commandes concernant la fourniture de 25 trains régionaux Coradia Lint pour le sud de l'Allemagne pour un montant total de 116 millions d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STOXX EUR 600(P)-EUR 0.44% 370.87 -4.70%