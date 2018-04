* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 4 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * WPP . Le premier groupe publicitaire mondial a annoncé mardi avoir ouvert une enquête après des accusations de faute grave visant son fondateur et directeur général Martin Sorrell. * DEUTSCHE BANK - Deux importants actionnaires du groupe bancaire ont critiqué mardi le président du conseil de surveillance, Paul Achleitner, à propos des résultats financiers et du processus de recrutement d'un nouveau président du directoire. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Les ventes de voitures en Italie ont baissé de 5,75% en mars, montrent les chiffres publiés mardi soir par le ministère des Transports. Selon les calculs de Reuters, la part de marché de Fiat Chrysler sur le mois ressort à 27,96%. * FLEURY MICHON a publié mardi soir des résultats annuels en forte baisse et promis de poursuivre cette année les efforts visant à améliorer son résultat opérationnel courant. (Le communiqué: https://bit.ly/2q2kwnFs) La société a aussi annoncé le rachat de Paso, entreprise vendéenne spécialisée dans les produits d'apéritif (Le communiqué: https://bit.ly/2uI3EqO) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STOXX EUR 600(P)-EUR -0.49% 369.07 -5.16%