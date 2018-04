* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 16 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * WPP . Martin Sorrell, fondateur et directeur général du premier groupe publicitaire mondial, a démissionné de ses fonctions samedi, sans attendre les conclusions de l'enquête interne sur des soupçons d'irrégularités financières. * MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS a doublé vendredi l'estimation de sa perte d'Ebitda 2017 à la suite d'un audit sur ses activités en Pologne, où les ventes ont décroché l'an dernier. Il a aussi annoncé un "plan d'actions correctives" en Pologne ainsi que le report de la publication de ses résultats financiers et de son assemblée générale annuelle. * SANOFI . Advent International tient la corde pour reprendre Zentiva, la filiale européenne de génériques de l'entreprise, à laquelle s'intéressent également des groupes pharmaceutiques et plusieurs autres fonds d'investissement, a rapporté vendredi le Financial Times. * GROUPE ADP a annoncé vendredi pour le mois de mars un trafic de Paris Aéroport en hausse de 5,5% avec 8,3 millions de passagers accueillis, dont 5,6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+6,1%) et 2,6 millions à Paris-Orly (+4,1%). * MANUTAN INTERNATIONAL a annoncé vendredi un chiffre d'affaires en hausse de 4,6% (+5% à changes constants et +6% à change et jour constants) au premier semestre 2017-2018. * GETLINK a annoncé vendredi avoir finalisé la mise en place de la structure juridique liée à la réorganisation de sa dette et permise par le retrait de deux rehausseurs de crédits monolines en 2015. (Le communiqué : https://bit.ly/2Hhg0eR) ) * CGG a annoncé vendredi le succès de son offre de 300 millions de dollars et 280 millions d'euros d'obligations senior. * UNILEVER . La sociétés de conseil aux investisseurs ISS a recommandé aux actionnaires du conglomérat anglo-néerlandais de voter contre la politique de rémunération lors des assemblées générales annuelles prévues le mois prochain. * DAIMLER . Le président du constructeur automobile chinois Geely, Li Shufu, estime que le groupe allemand, dont il détient près de 10%, devrait nouer de vastes alliances pour stimuler sa croissance et répondre aux défis lancés par de nouveaux concurrents sur le marché automobile mondial, dans une interview à paraître lundi. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STOXX EUR 600(P)-EUR 0.10% 379.2 -2.56%