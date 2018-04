* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 23 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AXA compte lancer dès la fin de la semaine prochaine l'introduction en Bourse d'Axa Equitable, sa filiale américaine d'assurance-vie et de gestion de fortune, selon des banquiers. * SAFRAN - Les autorités de la sécurité aérienne européenne (AESA) et américaine (FAA) ont ordonné vendredi des inspections obligatoires ur des moteurs du même type que celui impliqué dans un incident mortel survenu cette semaine sur un avion de la compagnie aérienne Southwest Airlines . * BOURBON s'est dit vendredi confiant de pouvoir signer avec ses crédit-bailleurs et ses créanciers un accord lui permettant de différer l'ensemble de ses paiements ("waiver"). Le groupe de services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier, dans un communiqué, se dit aussi "confiant dans sa capacité à parvenir avant la fin de l'année à une solution équilibrée avec l'ensemble de ses créanciers (...) qui convienne à l'ensemble des parties tout en permettant d'adapter le financement de l'entreprise à son développement". * EURAZEO a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition d'une participation stratégique dans Rhône, une firme de gestion d'investissements alternatifs. Le communiqué : https://bit.ly/2HCVxkE * WPP - Ford Motor a déclaré samedi qu'il ferait un appel d'offres sur certaines de ses publicités gérées par le publicitaire britannique, dont le PDG et fondateur Martin Sorrell a démissionné. Ford réexamine sa stratégie depuis novembre et il avait alors fait savoir à WPP que son budget publicitaire était également concerné. WPP, dont Ford est un gros client, s'est abstenu de tout commentaire. * FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) a réduit son objectif de chiffre d'affaires de 2018 en raison d'une réduction des dosages de médicaments calcimimétiques dans ses services de dialyse aux Etats-Unis. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STOXX EUR 600(P)-EUR -0.03% 381.84 -1.88%