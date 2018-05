* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 2 mai(Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SCHNEIDER ELECTRIC - Le groupe indien Larsen & Toubro a annoncé mardi la vente de son activité électrique et d'automatisation au groupe français, associé au fonds souverain singapourien Temasek , pour 1,75 milliard d'euros (140 milliards de roupies) en numéraire. * SANOFI et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé mardi qu'ils avaient accepté de réduire le prix du Praluent, un puissant traitement du cholestérol, pour les clients d'Express Scripts Holding , le premier gestionnaire américain des remboursements d'ordonnances. * VIVENDI a annoncé mardi que son conseil examinerait le 17 mai prochain, jour de la publication de ses résultats du premier trimestre, les différents scénarios concernant l'évolution du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)

