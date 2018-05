* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 7 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a exclu dimanche toute recapitalisation d'Air France, soulignant que l'Etat actionnaire n'avait pas à "venir à la rescousse" d'une entreprise qui, "si elle ne fait pas les efforts de compétitivité nécessaires, (...) disparaîtra". La compagnie entend présenter une "solution de gouvernance de transition" à l'assemblée générale du 15 mai après la démission de son président Jean-Marc Janaillac, désavoué lors d'une consultation interne sur le projet d'accord salarial de la direction. * AIRBUS a annoncé vendredi avoir reçu commande de 68 Airbus de la famille A320 et A330 en avril et avoir livré 51 appareils en avril, tous modèles confondus. * SWISS RE . Les négociations entre Swiss Re et SoftBank en vue d'une entrée du groupe japonais au capital du réassureur suisse sont en train d'échouer, a rapporté dimanche le Financial Times en citant des sources proches des discussions. * NRJ GROUP a publié vendredi un chiffre d'affaires de 93,9 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 0,3%, et un chiffre d'affaires hors échanges de 90,0 millions, en huasse de 1,5%. * CARMILA a annoncé vendredi l'acquisition de six centres commerciaux en Espagne pour un montant de 182 millions d'euros. * BANQUES GRECQUES - Les quatre principales banques grecques ont dit samedi ne pas avoir besoin de fonds propres supplémentaires après le résultat des tests de résistance auxquels ils ont été soumis par la Banque centrale européenne. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Morgan Stanley a annoncé vendredi soir ramener sa recommandation de surpondérer à pondération neutre et ramener l'objectif de cours de 55 à 49,30 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)

