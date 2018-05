* SHIRE - Le groupe japonais Takeda a annoncé mardi une offre d'achat amicale sur le laboratoire pharmaceutique britannique le valorisant environ 46 milliards de livres (52,3 milliards d'euros).

* LAFARGEHOLCIM a publié mardi un chiffre d'affaires et un Ebitda courant en baisse de 13% au titre du premier trimestre, tout en confirmant ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* E.ON a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs au consensus Reuters et confirmé ses objectifs annuels.

* ROYAL DUTCH SHELL - Shell Gas B.V., filiale dedu groupe pétrolier, a annoncé lundi soir la vente de ses parts dans le groupe canadien Canadian Natural Resources pour l'équivalent de 3,3 milliards de dollars US (2,8 milliards d'euros).

* MUNICH RE, premier réassureur mondial, a fait état mardi d'un bénéfice net en hausse de 48% au premier trimestre, grâce à un début d'année plus clément sur le plan des catastrophes naturelles après les indemnités record versées en 2017.

* SWISS LIFE s'est déclaré mardi confiant dans sa capacité à atteindre ou à dépasser ses objectifs 2018 après un premier trimestre au cours duquel le revenu des commissions a progressé de 9%.

* CONTINENTAL s'est déclaré mardi en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2018, récemment revus en baisse, après des commandes record au premier trimestre dans sa division automobile à 11 milliards d'euros.

* AIR FRANCE-KLM - L'intersyndicale d'Air France n'a pas l'intention de déposer de nouveau préavis de grève à la veille de la 15e journée d'arrêt de travail en plus de deux mois pour réclamer une hausse des salaires, ont déclaré lundi à Reuters trois représentants des organisations participant au mouvement.

* TELECOM ITALIA/VIVENDI - Telecom Italia a annoncé lundi que son nouveau conseil d'administration avait reconduit à l'unanimité Amos Genish comme administrateur délégué, une décision saluée par le groupe de médias français Vivendi, premier actionnaire de l'opérateur télécoms italien.

* ADECCO a publié mardi un bénéfice trimestriel inférieur au consensus et sa croissance organique, à 6%, marque un ralentissement par rapport aux trois derniers mois de 2017. Le titre est indiqué en baisse de 1,6%.

* BEIERSDORF a fait état mardi d'une croissance organique de ses ventes de 6,5% au premier trimestre mais s'en tient à ses prévisions jugées prudentes pour l'ensemble de l'année.

* UNIPER a annoncé mardi une lourde charge exceptionnelle liée au remplacement d'équipements dans une nouvelle centrale au charbon dont l'ouverture sera retardée de deux années supplémentaires. Le titre est indiqué en baisse de 2,6%.

* DEUTSCHE POST a réaffirmé ses objectifs 2018 mardi en dépit d'un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au premier trimestre à 905 millions d'euros.

* DUFRY, le spécialiste suisse du "travel retail", a publié mardi un excédent brut d'exploitation (Ebitda) trimestriel en hausse de 18,4% sur un an et une croissance organique de 7,1% sur les trois premiers mois de l'année.

* SSE - L'Autorité de la concurrence et des marchés britannique a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête approfondie sur la fusion entre les activités de distribution d'électricité et de gaz du groupe britannique avec l'allemand Npower, filiale d'Innogy, estimant que l'opération pourrait nuire à la concurrence et favoriser la hausse des tarifs.

* ZALANDO est indiqué en baisse de 2,6% en avant-Bourse après la publication des résultats trimestriels, le bénéfice d'exploitation (Ebit) ressortant sous le consensus en dépit d'un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes.

* SALVATORE FERRAGAMO - Le groupe de luxe italien a publié lundi des résultats conformes aux attentes pour le premier trimestre mais il a averti que ses performances de l'ensemble de l'année souffriraient des variations des taux de change et d'un mix défavorable de ses canaux de vente.

* BANCO COMERCIAL PORTUGUES a publié lundi soir des résultats trimestriels en nette hausse, marqués entre autres par un bond de 71% sur un an de son bénéfice net.

* FINCANTIERI a confirmé lundi ses objectifs 2018 et fait état d'un carnet de commandes de 21,8 milliards d'euros fin mars, en hausse d'un milliard sur un an.

* ALLIANZ est ouvert à une fusion entre égaux mais les valorisations actuellement élevées des grands groupes d'assurance font obstacle à des opérations de rapprochement, affirme le président du directoire du groupe allemand, Oliver Bäte, cité lundi par le Financial Times.

