* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 11 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SAINT-GOBAIN et Sika doivent annoncer vendredi matin un accord en vertu duquel le groupe français renoncerait à tenter de prendre le contrôle de son concurrent suisse, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. * ARCELORMITTAL doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés européens. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

0 0