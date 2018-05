* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 14 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI - Vincent Bolloré a porté sa participation dans Vivendi à plus de 24%, renforçant son influence sur le groupe de médias et de divertissement, selon des déclarations réglementaires. * PSA - Opel a suspendu son plan de départs volontaires après avoir été alerté par les représentants du personnel sur le fait que la vague de départs déjà observée après la reprise de la marque par PSA pourrait entraîner une pénurie de travailleurs qualifiés. * TOTAL a annoncé dimanche la signature d'un protocole d'accord avec Oman pour développer des ressources de gaz naturel dans ce sultanat du Golfe. * EDP ENERGIAS DE PORTUGAL - China Three Gorges a soumis vendredi une offre pour prendre le contrôle de la compagnie électrique portugaise EDP, dont il est déjà le principal actionnaire avec 23% du capital. Le groupe public chinois propose 3,26 euros par action, soit une prime d'un peu moins de 5% par rapport au cours de clôture du titre EDP vendredi, à 3,11 euros. * BAYER - Les synergies potentielles réalisées par Bayer avec l'acquisition de Monsanto seront inférieures à 1,5 milliard de dollars (1,26 milliard d'euros) en raison des cessions d'actifs destinées à apaiser les autorités de la concurrence, a déclaré le directeur financier du géant allemand de l'agrochimie. * DAIMLER - L'autorité allemande des marchés financiers, la BaFin, envisage d'imposer des amendes concernant la constitution par Li Shufu, président du constructeur automobile chinois Geely, d'une participation de 9,69% au capital de Daimler. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

