* VIVENDI a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé le lancement d'études en vue d'une éventuelle évolution du capital de sa filiale Universal Music Group, après un premier trimestre marqué par une hausse de son chiffre d'affaires.

* BOLLORÉ a annoncé jeudi, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, avoir porté sa participation dans Vivendi à environ 24% du capital du groupe de médias.

* NATIXIS a fait état jeudi d'une hausse de 15% de son bénéfice net au premier trimestre, les activités de la banque dans la gestion d'actifs et les services financiers spécialisés ayant permis de compenser la contraction des revenus dans les activités de marché.

* ASTRAZENECA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice courant par action inférieurs au consensus Thomson Reuters pour le premier trimestre en raison de la concurrence des versions génériques de son anticholestérol Crestor et de la hausse des coûts.

* UBISOFT a dégagé une rentabilité record sur l'exercice 2017-2018, dopé par les succès de ses jeux "Far Cry" et "Assassin's Creed", et confirmé son objectif de résultat pour l'année en cours en dépit d'un nombre de lancements revu en baisse.

* RICHEMONT a dit vendredi qu'il pourrait envisager "de nouveaux investissements ou cessions" stratégiques, le dynamisme du segment joaillerie ayant compensé un pôle montres qui reste en retrait et ayant permis une hausse des ventes de 8% à taux de change constant sur l'exercice annuel clos au 31 mars. Le consensus donnait une croissance de 9,3%. L'action est attendue en baisse de 3,7% en ouverture de la Bourse de Zurich.

* LLOYDS BANKING GROUP a annoncé vendredi avoir vendu son portefeuille irlandais d'hypothèques résidentielles à BARCLAYS pour environ 4 milliards de livres (4,6 milliards d'euros).

* VALLOUREC a accusé de nouveau une perte au 1er trimestre, mais la hausse des cours du pétrole et l'accélération de l'activité de forage aux Etats-Unis permettent au groupe d'attendre une amélioration de ses résultats à partir du second semestre.

* TIKEHAU CAPITAL a annoncé jeudi un montant des actifs sous gestion de 14,2 milliards d'euros au 31 mars 2018, soit une croissance de 3%.

* VODAFONE - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre".

* OCADO - HSBC relève sa recommandation à "conserver" contre "alléger".

* DEUTSCHE BOERSE - Berenberg abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver".

(Service Marchés)