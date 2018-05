* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 22 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALTICE - Le cours du titre sera ajusté à l'ouverture pour tenir compte de la scission d'Altice USA , qui s'effectue par le biais d'une distribution des titres d'Altice USA aux actionnaires d'Altice NV. * SANOFI a annoncé lundi que le New England Journal of Medicine avait publié les résultats positifs de deux essais cliniques de phase III montrant que dupixent® (dupilumab) améliorait l'asthme modéré à sévère. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

0 0