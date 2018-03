Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Carrefour, Schneider, Pernod Ricard, Euronext, Daimler) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 19 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING . Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré dimanche qu'une enquête était en cours en Italie concernant les 2,5 milliards d'euros d'impôts auquel le groupe aurait échappés entre 2002 et 2017 via sa plate-forme de logistique et de distribution LGI basée en Suisse. * TOTAL . Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) a annoncé dimanche avoir cédé au groupe français une participation de 20% dans la concession du gisement pétrolier d'Umm Shaif et Nasr et une de 5% dans celle de Lower Zakum. * NEXANS - Le spécialiste des câbles électriques a annoncé dimanche soir le départ de son directeur général, Arnaud Poupart-Lafarge, pour des raisons personnelles. * EURONEXT a annoncé lundi le prochain départ du président de son conseil de surveillance, Rijnhard Van Tets, qui sera remplacé par son vice-président, Dick Sluimers. * DAIMLER est en train d'investir dans l'augmentation des capacités de production de la marque Mercedes-Benz, qui vise des ventes annuelles de trois millions de véhicules contre 2,4 millions l'an dernier, a déclaré un dirigeant du groupe à l'hebdomadaire spécialisé Automobilwoche. * CARREFOUR - Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre". * PERNOD RICARD - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter". * SCHNEIDER - Liberum a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STOXX EUR 600(P)-EUR 0.22% 377.71 -2.94%