Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Generali, BMPS, changements de recommandation sur Tesco, Bigben Interactive, contrats à terme sur les indices) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 21 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices suggèrent une ouverture en hausse : * RYANAIR a fait état lundi d'un bénéfice annuel record en dépit de cafouillages dans ses services qui ont entraîné des annulations de vols et un conflit avec ses pilotes, mais la compagnie aérienne a averti que son bénéfice pourrait reculer l'an prochain en raison d'une hausse des coûts et de tarifs globalement stables. * AIR FRANCE-KLM - Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire veut un nouveau PDG d'ici la rentrée à la tête d'Air France-KLM pour remplacer l'équipe de transition nommée mardi à la suite de la démission Jean-Marc Janaillac, sur fond de crise sociale au sein de la compagnie aérienne. * ENEL regarderait n'importe lequel des actifs d'EDP qui pourraient être mis sur le marché en cas de vente d'une partie de la société portugaise, spécialisée dans les énergies renouvelables, a dit vendredi une source au fait du dossier. * DEUTSCHE BÖRSE - L'opérateur de marchés allemands va modifier dans l'année la composition de trois grands indices, un remaniement touchant les valeurs de la technologie. Ces dernières seront désormais intégrées dans l'indice des mid-caps MDax et celui des small caps SDax . Auparavant, les petites et moyennes capitalisations technologiques figuraient uniquement dans l'indice sectoriel . * GENERALI , le troisième assureur européen, est à l'affût d'opportunités d'acquisition en Asie et en Amérique latine, notamment en Argentine et au Brésil, même si l'essentiel de sa croissance future sera organique, déclare lundi son administrateur délégué Philippe Donnet. * MONTE DEI PASCHI - Le gouvernement italien doit présenter d'ici l'an prochain à la Commission européenne un plan de sortie de l'Etat du capital de Monte dei Paschi, déclare l'administrateur délégué Marco Morelli, dans un entretien publié lundi par le Corriere della Sera. * TESCO - Citigroup a repris son suivi de la valeur avec un conseil à "achat" et un objectif de cours de 290 pence. * BIGBEN INTERACTIVE - Midcap Partners abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

