Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BOEING gagne 3,5% en avant-Bourse grâce à des résultats trimestriels et des prévisions de commandes bien accueillis. Le numéro un mondial de l'aéronautique a annoncé prévoir de livrer entre 810 et 815 avions commerciaux en 2018, contre 763 en 2017.

* APPLE - BMO a abaissé sa recommandation à "performance de marché" contre "surperformance" et ramené son objectif de cours à 162 dollars contre 199 dollars. Le titre abandonne 0,5% en avant-Bourse.

* ADVANCED MICRO DEVICES a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels largement meilleurs que prévu, grâce à une forte demande pour ses puces graphiques utilisées dans les ordinateurs et centres de données.

Le titre avance de 3% en avant-Bourse.

* JUNIPER NETWORKS a annoncé mardi des prévisions de bénéfice et chiffre d'affaires pour le trimestre en cours nettement inférieures aux attentes, ses grands clients dans le "cloud" retardant leurs investissements. L'action recule de 9,6% en après-Bourse.

* ELECTRONIC ARTS prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre, à la faveur du lancement de son titre d'arts martiaux mixtes "UFC 3". Le titre gagne 8,4% en avant-Bourse.

* ELI LILLY a fait état mercredi d'une perte nette de 1,66 milliard de dollars au quatrième trimestre en raison de charges exceptionnelles liées essentiellement à la réforme fiscale américaine. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe pharmaceutique a progressé de 7%, à 6,16 milliards de dollars. L'action prend 1,8% en avant-Bourse.

* ANTHEM a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel plus élevé que prévu, soutenu par une hausse de sa clientèle et de ses primes.

* XEROX prend 2,5% en avant-Bourse après l'annonce de sa prise de contrôle par Fujifilm Holdings et son intégration à la coentreprise Fuji Xerox. Le groupe américain a fait état mercredi de nouvelles pertes au quatrième trimestre en raison d'une baisse de la demande professionnelle de photocopieurs et d'imprimantes.

* THOMSON REUTERS, - Le conseil d'administration a approuvé la cession de 55% de la division Financial & Risk (F&R) du groupe au fonds BLACKSTONE GROUP, Thomson Reuters étant appelé à conserver le solde du capital. L'opération valorise F&R à environ 20 milliards de dollars (16 milliards d'euros), dette incluse. L'action Thomson Reuters gagnait encore 1,25% en après-Bourse, après avoir déjà pris 7,07% mardi.

* TEXTRON a fait état d'un bénéfice ajusté inférieur aux attentes, pénalisé par la baisse des ventes de ses avions d'affaires Cessna.

* D.R. HORTON, premier constructeur de logements aux Etats-Unis, a publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes.

* NASDAQ a fait état d'un bénéfice au quatrième trimestre, contre une perte un an plus tôt, soutenu par un chiffre d'affaires plus élevé de son activité de services de marché.

* CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES perd 3,3% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

* THERMO FISHER SCIENTIFIC, fournisseur de matériel de recherche et d'analyse aux laboratoires, a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à une croissance à deux chiffres de ses revenus dans toutes ses branches d'activité.

* FITBIT prend 2,9% dans les transactions avant-Bourse, Stifel ayant revu son conseil à "conserver" contre "vendre".

