Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* DANA est parvenu à un accord en vue d'une fusion avec la filiale de composants pour l'automobile du britannique GKN. Cet accord devrait permettre à GKN de mieux résister à l'OPA hostile du britannique Melrose.

* BOEING a annoncé jeudi être en mesure d'absorber un rachat du brésilien Embraer sans menacer ses investissements dans ses propres activités, ni la distribution à ses actionnaires.

* BROADCOM déclare dans une lettre à des élus du Congrès publiée vendredi qu'il ne vendra à des investisseurs étrangers aucun actif critique pour la sécurité nationale des Etats-Unis si son offre de rachat de QUALCOMM est approuvée.

* HASBRO et MATTEL perdaient respectivement 2,8% et 4,8% jeudi en après-Bourse à la suite d'une information selon laquelle le distributeur de jouets Toys 'R' Us se préparerait à une liquidation en cas d'échec des négociations avec ses créanciers.

* CHESAPEAKE prend 3,7% en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal faisant état de discussions avec le producteur de gaz naturel liquéfié TELLURIAN sur des cessions d'actifs.

* TESLA perd 1,3% en avant-Bourse après l'annonce du départ de son directeur de la comptabilité, Eric Branderiz, pour raisons personnelles.

* FORD a fait état vendredi d'une chute de 30% de ses ventes en Chine en février, qui porte à 23% leur recul sur les deux premiers mois de l'année.

* BIG LOTS perd 9,1% en avant-Bourse après la publication par le distributeur discount d'une baisse inattendue de ses ventes à magasins constants au quatrième trimestre.

* NETFLIX - L'ancien président américain Barack Obama est en discussions avancées avec Netflix pour produire un ensemble d'émissions haut de gamme, a annoncé jeudi le New York Times, citant des sources familières du dossier.

* WYNN RESORTS a accepté de verser 2,6 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros) pour clore une procédure judiciaire engagée par le japonais Universal Entertainment. L'accord met fin à six ans de querelle entre le magnat des casinos Steve Wynn et son ancien associé Kazuo Okada. Le titre Wynn Resorts prend 1,6% en avant-Bourse.

* KOHL'S - Cowen and Company relève son conseil sur le titre du distributeur à "surperformer" contre "performance de marché" et remonte l'objectif de cours à 74 dollars contre 66 dollars.

* INSYS - Le titre du laboratoire pharmaceutique perd 6% en avant-Bourse après la publication d'une perte trimestrielle plus importante que prévu et d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.

(Service Marchés)