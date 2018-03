Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* SEARS HOLDINGS - Le distributeur a annoncé mercredi soir une baisse moins forte qu'attendu de ses ventes trimestrielles. Le titre gagne 17,8% dans les transactions en avant-Bourse.

* AMERICAN INTERNATIONAL GROUP - Samuel Merksamer, qui représente l'investisseur activiste Carl Icahn au conseil d'administration de l'assureur depuis 2016, ne sollicitera pas de nouveau mandat à l'assemblée générale de ce dernier en mai, a annoncé le groupe dans un avis financier. Icahn est le troisième actionnaire d'AIG avec une participation de 4,76% à fin 2017.

* DOLLAR GENERAL - L'action du distributeur discount gagne 6,8% en avant-Bourse après ses résultats trimestriels, marqués par des ventes à magasins comparables supérieures aux attentes.

* WELLS FARGO & CO - Les autorités de régulation américaines devraient sanctionner Wells Fargo pour avoir reçu des commissions dans le cadre du scandale des assurances automobiles, souscrit au nom de clients sans leur consentement, d'après des informations recuillies par Reuters.

Par ailleurs, le directeur général Tim Sloan, en poste depuis octobre 2016, a perçu une rémunération de 17,6 millions de dollars en 2017, en hausse de 35%, mais il n'a pas touché de bonus au titre de 2016, selon un avis financier de la banque qui tente de se remettre d'un scandale ayant coûté sa place à son précédent directeur général, John Stumpf.

* CTRIP - L'action cotée au Nasdaq du site chinois de réservation de voyages perd 6% en avant-Bourse après une prévision de chiffre d'affaires jugée décevante. Deutsche Bank, à "conserver" sur la valeur, a réduit son objectif de cuors de 4%.

* 3D SYSTEMS - Le fabricant d'imprimantes 3D a publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une forte demande dans l'industrie et les équipements de santé. Le titre, en hausse de 40,6% depuis le début de l'année, gagne 7,8% en avant-Bourse.

* MATTEL et HASBRO pourraient être impactés par l'annonce de la fermeture de la totalité des magasins Toys "R" Us aux Etats-Unis, le distributeur de jouets en faillite ayant échoué à trouver un repreneur et à conclure un accord portant sur la restructuration d'une dette de plusieurs milliards de dollars.

* GENERAL ELECTRIC a dit mercredi avoir lancé les essais en vol du plus gros moteur d'avion au monde après des retards initiaux provoqués par des problèmes techniques.

* ALEXION PHARMACEUTICALS - La société de biotechnologies prend 12,1% en avant-Bourse grâce aux résultats positifs d'une étude clinique sur un traitement expérimental de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), une maladie sanguine rare.

* SOLID BIOSCIENCES perd plus de 50% dans les transactions avant-Bourse après que la Food and Drug Administration (FDA) a suspendu l'étude clinique consacrée au traitement de la myopathie de Duchenne.

* AON - Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le groupe d'assurances et de réassurance à "acheter" contre "conserver".

* EXXON MOBIL - HSBC a relevé sa recommandation sur le groupe pétrolier à "acheter" contre "alléger".

* MATCH GROUP - UBS a abaissé sa recommandation sur le propriétaire des services de rencontres Match et Tinder à "neutre" contre "acheter". Le titre perd 2,1% en avant-Bourse.

(Service Marchés)