Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE devrait annoncer dans la journée une refonte de sa gamme iPad avec pour objectif de renforcer sa position sur le marché de l'éducation, sur lequel la concurrence est de plus en plus rude face à Google et Microsoft.

* BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS, spécialiste de l'immobilier commercial, a annoncé lundi soir le rachat des 66% de l'exploitant de centres commerciaux GGP qu'il ne possède pas encore dans le cadre d'une opération en numéraire et en titres valorisant GGP environ 15,3 milliards de dollars (12,3 milliards d'euros). Canaccord Genuity a relevé sa recommandation sur Brookfield Property de "conserver" à "acheter". GGP gagne 3,3% en avant-Bourse.

* CARLYLE GROUP et le fonds souverain de Singapour, GIC, ont conclu le rachat des activités de chimie de spécialités du groupe néerlandais Akzo Nobel pour 10,1 milliards d'euros, dette comprise, a annoncé mardi Akzo Nobel.

* GENERAL MOTORS a déclaré mardi que sa filiale sud-coréenne, déficitaire, déposerait le bilan le mois prochain en l'absence d'accord entre la direction et représentants syndicaux d'ici au 20 avril sur la réduction des coûts.

* ALIBABA - Walmart a annoncé mardi l'abandon d'Alipay, le système de paiement mobile d'Alibaba, dans l'ouest de la Chine au profit de WeChat, le service concurrent développé par Tencent.

* AVON PRODUCTS a conclu un accord avec l'investisseur activiste Barington Capital prévoyant l'entrée du directeur général de ce dernier, James Mitarotonda, à son conseil d'administration.

* RED HAT. Le distributeur du système d'exploitation Linux a publié lundi soir des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23% à 772,3 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 91 cents. L'action, en hausse de près de 79% sur les 12 mois écoulés, progresse de 5,2% dans les échanges en avant-Bourse. Au moins huit analystes ont relevé leur objectif de cours sur la valeur.

* OVERSTOCK.COM - Le spécialiste du déstockage en ligne et de la technologie "blockchain" chute de 8,5% en avant-Bourse après l'annonce d'un projet d'augmentation de capital portant sur quatre millions de titres, soit près de 14% du nombre d'actions en circulation.

* KB HOME - UBS a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et porté son objectif de cours de 30 à 32 dollars.

* ROKU - Citigroup a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et son objectif de cours de 33 à 36 dollars à l'approche de l'expiration d'une période de "lock-up" sur le capital. Le titre perd 3,2% dans les transactions en avant-Bourse.

* KINDER MORGAN - Citigroup a relevé sa recommandation sur le premier opérateur d'oléoducs et gazoducs d'Amérique du Nord à "acheter" contre "neutre". Le titre gagne 1,3% en avant-Bourse.

