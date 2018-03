Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* FACEBOOK a annoncé mercredi la modification des procédures de gestion des données personnelles pour ses utilisateurs, une mesure censée assurer à ces derniers un contrôle accru. Le titre, qui a perdu 17,75% sur les sept dernières séances, gagnait 1,7% en avant-Bourse.

* BLACKBERRY grimpe de 5,4% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice hors exceptionnels trimestriel supérieur aux attentes, un résultat soutenu par l'amélioration de ses marges sur les ventes de logiciels et de services.

* NIKE a prolongé pour une période de "long terme" son accord avec la ligue de football américain (NFL) pour continuer à équiper les 32 équipes du championnat nord-américain durant les matches.

* LULULEMON ATHLETICA - L'action du fabricant canadien de vêtements de yoga et de loisirs bondit de près de 7% dans les transactions avant-Bourse et pourrait ouvrir sur un record après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. L'entreprise a en outre dit s'attendre à une poursuite de sa croissance sur le trimestre en cours. Au moins dix analystes ont relevé leur objectif de cours sur la valeur.

* APPLE - Goldman Sachs et RBC ont revu en baisse leurs estimations de ventes d'iPhone et abaissé leur objectif de cours, à 159 dollars pour le premier et 203 dollars pour le second.

* TESLA, qui a chuté de 8,2% mardi sur le Nasdaq après l'ouverture d'une enquête sur un accident d'un de ses modèles la semaine dernière, perd encore 0,4% en avant-Bourse et pourrait inscrire un plus bas d'un an. L'agence de notation financière Moody's a abaissé sa note à B3 contre B2 avec une perspective "négative" en raison des retards de production de sa berline Model 3 et des problèmes de liquidités que rencontre le constructeur de voitures électriques. Merrill Lynch voit dans la baisse récente du titre une opportunité d'achat.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE gagne 4,7% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels meilleurs que prévu. La chaîne américaine de pharmacies a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2018 pour intégrer les effets de la réforme fiscale américaine.

* NXP SEMICONDUCTORS a annoncé mercredi la vente de sa participation dans une coentreprise en Chine, une opération qui pourrait faciliter le feu vert des autorités chinoises au rachat du fabricant de semi-conducteurs par QUALCOMM.

* PLANTRONICS a annoncé mercredi le rachat du groupe Polycom, spécialisé dans les équipements de vidéoconférence, pour 2,0 milliards de dollars (1,6 milliard d'euros).

* CONCHO RESOURCES, spécialisé dans l'exploration et la production de gaz et de pétrole, a annoncé mercredi le rachat de son concurrent RSP PERMIAN pour une valeur d'entreprise d'environ huit milliards de dollars (6,5 milliards d'euros).

* ROCKWELL AUTOMATION - Wells Fargo a relevé sa recommandation à "surperformance".

