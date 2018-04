Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* CBS VIACOM - CBS s'apprête à soumettre une offre intégralement en actions sur Viacom, qui donnerait à ce dernier une valorisation inférieure à sa capitalisation boursière actuelle, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier. L'action Viacom a perdu 2,5% dans les transactions après la clôture à Wall Street.

* ALLERGAN - Le laboratoire réfléchit à diverses possibilités, y compris une vente, concernant sa division de santé féminine, rapporte Bloomberg, selon laquelle une cession pourrait valoriser cette activité plus de cinq milliards de dollars (4,06 milliards d'euros).

* SPOTIFY - Le New York Stock Exchange (NYSE) a établi lundi un cours de référence de 132 dollars pour l'action Spotify. Les transactions sur le groupe suédois de musique en ligne débutent ce mardi. Spotify n'est pas passé par une procédure d'introduction en Bourse (IPO) classique, optant pour une cotation directe sans offre publique de vente de titres.

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX a annoncé mardi qu'il pourrait vendre ou isoler juridiquement Sky News afin de répondre aux inquiétudes de l'autorité de la concurrence britannique concernant la préservation de l'indépendance de sa chaîne d'informations si elle est contrôlée par Rupert Murdoch à l'issue du projet de rachat de Sky par Fox.

* Les groupes d'assurance santé comme HUMANA, UNITEDHEALTH, AETNA et WELLCARE HEALTH PLANS pourraient réagir à l'annonce lundi soir d'une augmentation de 3,4% en moyenne des versement de l'Etat fédéral aux assureurs gérant des contrats de type Medicare Advantage, qui concernent plus de 20 millions de personnes de 65 ans et plus. Cette hausse est supérieure à celle de 1,84% proposée en février.

* INTEL - Au lendemain de la chute de près de 6% du titre, Morgan Stanley a réaffirmé sa recommandation à "pondération en ligne" et son objectif de cours à 43 dollars, jugeant que le risque d'un abandon par Apple des processeurs Intel pour ses Mac était limité.

* TESLA prend 1,2% en avant-Bourse après avoir qualifié de "priorité absolue" la production de la Model 3. L'action a chuté de 5% lundi en raison des doutes sur les cadences de production de ce modèle.

* FACEBOOK - BofA Merrill Lynch a retiré le titre de sa liste de valeurs américaines préférées.

* NVIDIA prend 1,8% en avant-Bourse. BofA Merrill Lynch a rajouté le titre à sa liste de valeurs américaines préférées.

* NETFLIX serait proche d'un accord avec Luc Besson et les autres actionnaires d'EuropaCorp pour reprendre ce studio français, une opération qui pourrait être annoncée dans quelques semaines, selon Les Echos.

* GROUPES ALIMENTAIRES - Les acteurs américains du secteur sont sous-valorisés, estime Jefferies, qui nomme LAMB WESTON, PINNACLE FOODS, KRAFT HEINZ, MCCORMICK et HORMEL FOODS comme ses cinq valeurs préférées.

* CELGENE - Le groupe biopharmaceutique a annoncé mardi la démission avec effet immédiat de son directeur général adjoint Scott Smith, sans en préciser la raison. Il dit cependant que ce départ s'inscrit dans le cadre des changements au sein de sa direction orientés vers le "succès à long terme". Le directeur général, Mark Alles, va reprendre les responsabilités de Scott Smith.

* RIGEL PHARMACEUTICALS perd 22% en avant-Bourse après l'annonce de l'échec d'une étude intermédiaire d'un traitement d'une maladie du rein.

* ALTICE USA - Macquarie entame son suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 23,50 dollars.

* GAMESTOP - Loop Capital abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat" en soulignant l'absence de catalyseurs pour le titre du distributeur de jeux vidéo et de consoles. L'action perd 1,5% en avant-Bourse.

* CONSTELLATION BRANDS - Stifel abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

