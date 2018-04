Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BOEING chute de 7,2% dans les transactions avant-Bourse après que la Chine a annoncé de nouveaux droits de douane sur plusieurs catégories de produits américains dont certains types d'avions.

* VALEURS BANCAIRES - Les titres des grandes banques américaines comme BANK OF AMERICA, JPMORGAN CHASE et GOLDMAN SACHS sont attendus en baisse de plus de 2% à l'ouverture dans le contexte d'aversion au risque lié aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

* VALEURS TECHNOLOGIQUES - Le mouvement de baisse sur les valeurs technologiques pourrait reprendre mercredi avec le regain d'aversion au risque. Les titres de FACEBOOK, APPLE, AMAZON, NETFLIX et ALPHABET perdent autour de 2% en avant-Bourse.

* VALEURS INDUSTRIELLES - CATERPILLAR, GENERAL ELECTRIC et LOCKHEED MARTIN perdent entre 2% et 4,5% en avant-Bourse.

* VALEURS AUTOMOBILES devraient également nettement reculer à l'ouverture. GM, dont le SUV Buick Envision est produit en Chine, perd 4% en avant-Bourse. FORD et FIAT CHRYSLER cèdent environ 3,5% en avant-Bourse.

* TESLA, également pénalisé par le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, recule de 4,5% en avant-Bourse. Plusieurs analystes craignent également que le constructeur automobile échoue à maintenir la cadence de production de sa berline Model 3 au deuxième trimestre alors que le groupe a annoncé mardi que la production allait s'accélérer rapidement sur cette période. JPMorgan, Evercore ISI et RBC ont abaissé leur objectif de cours sur la valeur.

* AMAZON.COM pourrait présenter une offre sur le groupe indien de commerce électronique Flipkart, qui est déjà en discussions avec WALMART, rapporte un journal indien, les deux géants américains de la distribution cherchant à dominer un marché en plein essor en Inde.

Par ailleurs, la Maison blanche n'envisage aucune action spécifique à ce stade contre le géant de la distribution en ligne, mais cela pourrait changer, a-t-on appris mardi de source proche de la Maison blanche. Le titre a fini mardi en hausse de 1,46%, après avoir perdu 8,3% au cours des trois séances précédentes.

* FACEBOOK - Le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré à Reuters être d'accord avec "l'esprit" de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles, sans aller jusqu'à s'engager à en faire la norme sur l'ensemble de son réseau social au niveau mondial.

* LENNAR, numéro deux américain de la construction résidentielle, prend 2,2% en avant-Bourse après avoir fait état mercredi d'un bond de 27,5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une augmentation des ventes de maisons et des tarifs plus élevés.

* CELLECTIS - Le titre coté aux Etats-Unis de la biotech française recule de 10,7% à 34,41 dollars en avant-Bourse après l'annonce du lancement d'une offre portant sur un montant total de 175 millions de dollars d'American Depositary Shares (ADS).

* WHIRLPOOL - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" avec un objectif de cours à 135 dollars contre 164 dollars.

* ELI LILLY a annoncé mercredi que son anticancéreux Cyramza avait atteint le critère principal de son étude clinique de stade avancé dans le traitement du cancer du foie.

