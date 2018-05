Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BOEING - L'avionneur, important exportateur américain en Chine, serait l'un des grands bénéficiaires d'une éventuelle offre chinoise qui proposerait un ensemble de mesures pour réduire de 200 milliards de dollars (169 milliards d'euros) par an le déficit commercial des Etats-Unis avec Pékin, a-t-on appris jeudi de sources américaines. Le ministère chinois des Affaires étrangères a toutefois démenti l'existence de ces propositions.

* NORDSTROM - La chaîne de grands magasins a publié jeudi après la clôture des ventes à périmètre comparable au premier trimestre en hausse de 0,6%, contre +1,13% attendu, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S. L'action recule de 7,4% dans les échanges d'après-Bourse.

* CAMPBELL SOUP a publié vendredi des résultats inférieurs aux attentes, révisé en baisse ses prévisions 2018 et annoncé le départ de sa PDG, Denise Morrison. Le titre perd 4,4% dans les transactions en avant-Bourse.

* DEERE & CO a fait état vendredi d'une hausse de 49,4% sur un an de son bénéfice trimestriel, qui dépasse les attentes du marché, et a relevé sa prévision de bénéfice net annuel en soulignant le dynamisme des marchés américains des machines agricoles et de la construction.

* MATTEL prend 3,7% en avant-Bourse après la publication par le Wall Street Journal d'un article selon lequel le géant des jouets à récemment rejeté une offre de rachat présentée par MGA Entertainment, propriétaire des poupées Bratz.

* HILTON WORLDWIDE HOLDINGS a annoncé vendredi que le groupe de capital-investissement BLACKSTONE avait décidé de vendre le solde de sa participation, soit environ 5,8% de son capital.

* XEROX - Fujifilm Holdings envisage de poursuivre en justice Xerox après que le fabricant de photocopieurs et d'imprimantes a mis fin à leur projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,1 milliards de dollars), a annoncé vendredi un cadre supérieur de la société japonaise.

* AMGEN et NOVARTIS ont annoncé avoir obtenu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour leur traitement préventif contre la migraine Aimovig. Le titre Amgen prend 2% en avant-Bourse.

* CBS - Le conseil d'administration du groupe de médias a annoncé qu'il avait voté en faveur du versement d'un dividende exceptionnel afin de fortement diluer la participation de la famille Redstone, qui contrôle à la fois CBS et Viacom et les pousse à négocier une fusion. Ce vote est soumis à l'approbation de la cour du Delaware pour être acté.

* AMTRUST. L'investisseur activiste Carl Icahn a annoncé jeudi après la clôture avoir pris une participation de 9,38% dans le groupe d'assurance. Le titre prenait 10% dans les échanges d'après-Bourse.

* PAYPAL. Le spécialiste des système de paiement a annoncé jeudi le rachat du suédois iZettle, l'une des fintechs européennes les plus connues, pour 2,2 milliards de dollars (1,86 milliard d'euros).

* APPLIED MATERIALS a annoncé des objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le trimestre en cours inférieurs aux attentes, faisant reculer le titre de 5,1% en avant-Bourse.

* BAIDU recule de 6,5% en avant-Bourse après l'annonce de la démission de son directeur général, Lu Qi.

* UNITED AIRLINES a annoncé la démission de son directeur financier, Andrew Levy, qui sera temporairement remplacer par Gerry Laderman, un cadre supérieur de la compagnie.

* SPOTIFY - Morgan Stanley a confirmé vendredi sa recommandation de "surpondérer" le titre, estimant que le lancement par Youtube d'un service de musique en ligne ne représente qu'une menace limitée dans l'immédiat. Raymond James entame de son côté son suivi avec une recommandation à "achat fort" et un objectif de cours à 190 dollars.

* NOBLE ENERGY - Suntrust Robinson entame son suivi avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 42 dollars.

