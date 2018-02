Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris Lundi 19 février 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alpha Mos a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2017, en baisse de 46%. Ce chiffre intègre un effet de périmètre, suite à la cession au 1er janvier 2017 d'Alpha Mos Japon. A périmètre constant, Alpha MOS a enregistré un chiffre d'affaires annuel en baisse de 31%, ce recul du chiffre d'affaires s'expliquant par l'abandon de certains produits non stratégiques et la rénovation de l'intégralité de la gamme de produits qui seront commercialisés à compter de 2018.L'opérateur boursier paneuropéen diffusera ses résultats annuels avant l'ouverture de la séance.L’équipementier Faurecia souhaite changer de forme sociale. En effet, le Conseil d'administration de Faurecia a pris la décision de proposer aux actionnaires de transformer Faurecia (SA) en Société Européenne (Societas Europaea, SE). Le groupe réalise aujourd'hui environ la moitié de son chiffre d'affaires en Europe et y emploie plus de 45 000 personnes – dont 10 000 en France - réparties sur 110 centres de production et 13 centres de Recherche et Développement.Fnac-Darty annonce à l'instant la nomination d'Annabel Chaussat comme Directrice Marketing et e-commerce du groupe. Elle rejoindra Fnac-Darty le 19 mars. Membre du Comité exécutif du groupe, Annabel Chaussat rapportera directement au Directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez. Elle aura sous sa responsabilité le marketing, les marques Fnac et Darty, les activités Clients & Fidélité, le marketing digital, les sites web et applis du groupe ainsi que la Régie publicitaire.GTT a publié un résultat net de 119,87 millions d’euros au titre de son exercice 2017, en recul de 3% par rapport à 2016. De son côté, le chiffre d'affaires consolidé s’établit à 232 millions d'euros, en baisse de 2,3%. Compte tenu de ces éléments, le groupe proposera un dividende de 2,66 euros par action, stable sur un an.Prismaflex International a levé 1,8 million d'euros auprès d'un nombre restreint d'investisseurs institutionnels français dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, réalisée sous forme de placement privé. Cette opération, dont le principe avait été annoncé le 9 janvier à l'occasion de l'annonce du rapprochement de Prismaflex avec la société Anthem Displays, consiste en l'émission de 115 000 actions nouvelles, soit 9,6% du capital social existant de la Société, à un prix par action de 16 euros représentant une décote de 13,5% par rapport au dernier cours de clôture précédant cette même date.La SSII détaillera ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.Le cimentier publiera ses résultats annuels en fin de journée.