Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris Mercredi 11 avril 2018

Bluelinea a accusé en 2017 une perte nette de 2,991 millions d'euros contre une perte de 3,313 millions en 2016. La perte d'exploitation est ressortie à 3,327 millions, contre une perte de 3,691 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,5% à 5, 902 millions. Sur l’exercice, les revenus récurrents issus de l’activité B2C représentent 64% du chiffre d’affaires annuel. Le groupe accompagne désormais 26 551 familles (+8 784 abonnés en un an), que ce soit pour prendre soin de leurs parents, grands-parents et aussi de leurs proches en situation de handicap.Capelli continue d’enregistrer une très forte dynamique de croissance. Entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2018, soit seulement 6 mois, le groupe devrait acheter pour plus de 400 millions d'euros d’opérations immobilières, ce qui constituerait un nouveau record historique. L’exercice 2018/2019 s’annonce déjà très prometteur, confirmant l’objectif du groupe d’atteindre rapidement les 300 millions d'euros de chiffre d’affaires.Evolis, spécialiste des solutions de personnalisation pour cartes plastiques, a réalisé au 31 mars 2018 un chiffre d'affaires de 18,3 millions d'euros, en retrait de 1,6 % à taux de change constant (-8,4 % à taux de change courant). Emmanuel Picot, PDG d'Evolis, a déclaré : " Ce trimestre confirme le dynamisme de l'activité Réseaux, qui continuera à bénéficier tout au long de l'année des effets des lancements produits. L'activité Projets comprend un bon nombre de contrats en cours de signature, qui doivent compenser les décalages de commandes sur ce premier trimestre ".GTT a reçu, fin mars 2018, une nouvelle commande de Hyundai Heavy Industries (HHI) pour l'équipement d'un méthanier avec son système de confinement cryogénique à membranes Mark III Flex. Ce méthanier de 180 000 m3 sera construit sur le chantier de HHI à Ulsan (Corée du Sud), pour le compte d'un armateur européen. Sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre de 2020. "Nous sommes ravis que HHI, notre partenaire de long terme, nous fasse confiance pour équiper ce nouveau navire", commente le PDG Philippe Berterottière.Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 9 millions d'euros au cours du premier trimestre de l'exercice 2018, en retrait de 11,2%. L'activité Home Digital Life se stabilise, à 5,5 millions d'euros, confirmant l'amélioration de la tendance grâce à la récurrence des ventes linéaires une fois l'effet volumique positif du passage à la TNT HD absorbé. Le pôle Industrie a enregistré une poursuite de sa croissance, à +38% sous l'effet du déploiement des produits compteurs gaz du Groupe sur de nouveaux territoires.Le promoteur immobilier détaillera ses résultats du premier trimestre en fin de journée.LDLC.com ouvre sa 30ème enseigne dans la ville d'Hénin-Beaumont en Hauts-de-France le vendredi 20 avril. Cette franchise sera pilotée par Matthieu Miroux et Jean-François Cockenpot, entrepreneurs et passionnés d'informatique. LDLC.com densifie sa présence dans le Nord avec cette nouvelle ouverture seulement un mois après son implantation à Lille. Un nouveau palier atteint vers l'objectif des 100 magasins physiques en 2021 !L'équipementier automobile dévoilera ses résultats annuels après la séance de Bourse.