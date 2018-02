Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - lundi 26 février 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe de R&D externalisée tiendra une journée investisseurs pour présenter son plan stratégique "Clear 2022".AXA a annoncé avoir publié au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil d'administration soumettra à la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires, le 25 avril 2018. Outre l'approbation d'un dividende en augmentation à 1,26 euro, il sera notamment proposé à l'Assemblée, le renouvellement des mandats d'administrateur de Denis Duverne, Thomas Buberl, et André François-Poncet.Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu un accord en vue d’acquérir 51 % du groupe Kropman, basé à Nimègue, aux Pays-Bas, spécialisé dans les domaines multi techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination. Le spécialiste du BTP et des concessions n'a pas dévoilé dans son communiqué les détails financiers de l'opération. Kropman compte plus de 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 153 millions d’euros en 2017.Natixis soumettra au vote de ses actionnaires, le 23 mai, le versement d'un dividende ordinaire, payé en numéraire, de 0,37 euro par action, au titre de l'année fiscale 2017. Le dividende sera détaché de l'action le 28 mai et mis en paiement à compter du 30 mai.