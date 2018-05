Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Lundi 21 mai 2018

0 0

AÉROPORTS DE PARISDimanche, lors du Grand Rendez-vous Europe 1-Les Echos-CNEWS, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a indiqué que la cession de parts du capital d'Aéroports de Paris (ADP) pourrait être "l'opération financière de privatisation la plus importante dans le monde en 2018". L'Etat pourrait céder l'intégralité de ses 50,6% d'ADP, dont la capitalisation boursière dépasse 17 milliards d'euros.BIGBEN INTERACTIVESelon une source de marché, Midcap Partners a abaissé sa recommandation sur Bigben Interactive à Neutre contre Achat auparavant.ONCODESIGNOncodesign a annoncé la publication d'un abstract présentant des résultats intermédiaires sur 12 patients pour son étude clinique utilisant son premier radiotraceur, à l'occasion du 54ème congrès mondial de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) à Chicago, aux États-Unis.CGGVendredi soir, CGG a annoncé que l'homologation de son plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2017 avait été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, saisie par un groupe de porteurs d'OCEANEs qui avait formé un recours à l'encontre du projet de plan.GENSIGHT BIOLOGICSGenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, tiendra une présentation investisseurs le 12 juin 2018 à New York. Le management, ainsi que des leaders d'opinion reconnus dans les domaines de la thérapie génique et de l'ophtalmologie, présenteront les résultats complets de l'étude de phase III Reverse de GS010 dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL).ELISL'Assemblée générale des actionnaires d'Elis présidée par Thierry Morin, Président du Conseil de Surveillance, a approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2017 et la distribution d'une somme d'un montant de 0,37 euro par action. Le droit à distribution exceptionnelle sera détaché le 29 mai 2018 et mis en paiement le 31 mai 2018 prochain.DONTNODDontnod Entertainment a annoncé le " large succès " de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. Constatant la forte demande, le Conseil d’administration du studio français de création et de développement de jeux vidéo a fixé le prix définitif de l’action à 19,76 euros, soit le haut de fourchette indicative de prix. Par ailleurs, il a été décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant à Dontnod Entertainment de lever un montant de 26,6 millions d'euros, susceptible d'être porté à 30,5 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.LDCLe Groupe LDC a annoncé avoir été retenu par le Tribunal de Commerce de Rennes pour son offre de reprise partielle des actifs et des activités du Groupe Doux. Elle prévoit la reprise de 290 salariés dont 79 sous conditions de mobilité sur un site de proximité. 247 reclassements de proximité sont également proposés au sein du Groupe LDC. 60 millions d'euros seront investis dans le cadre de ce plan.