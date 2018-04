Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mercredi 4 avril 2017

0 0

Argan, foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts Premium, a enregistré au premier trimestre des revenus locatifs de 21,7 millions d'euros, en progression de 21% par rapport à la même période de l'exercice précédent. "Cette croissance provient principalement de l'effet année pleine des loyers générés par les développements et acquisitions de l'année 2017, conforté par les loyers liés aux deux nouvelles livraisons réalisées depuis le début de l'année", indique Argan.Capgemini annonce ce matin avoir fixé avec succès le 3 avril 2018 les conditions d'un emprunt obligataire de 1,1 milliard d'euros comprenant deux tranches. La première s'élève à 600 millions d'euros à 6 ans et demi (la tranche 2024), portant un coupon de 1,00% (prix d'émission 99,377%). La seconde est de 500 millions d'euros à 10 ans (la tranche 2028), portant un coupon de 1,75% (prix d'émission 99,755%). Compte tenu de la sursouscription significative, l'émission obligataire initialement annoncée pour 1 milliard d'euros a été portée à 1,1 milliard d'euros.Easyvista a dévoilé une perte nette de 3,45 millions d'euros à fin 2017, contre -2,81 millions à fin 2016. Elle intègre notamment un résultat financier négatif de 2,22 millions d'euros du à la baisse en 2017 du dollar par rapport à l'euro, qui engendre un écart de change négatif lors de la conversion en euros de la créance de la maison-mère sur la filiale américaine, ainsi qu'aux intérêts liés aux obligations convertibles souscrites au second semestre 2016. La perte d'exploitation du spécialiste de l'IT Management s'est en revanche réduite, passant de -1,73 million à -770 000 euros.Ecoslops a réduit sa perte nette sur 2017, passée de -3,4 à -1,35 million d'euros. Sa perte d'Ebitda s'est également résorbée, passant de -2,9 millions à -300 000 euros. Enfin, le chiffre d'affaires annuel d'Ecoslops a bondi de 45% à 6,1 millions. La production s'élève à plus de 22 000 tonnes contre 17 000 en 2016 (+30%). Le taux de transformation des résidus en produits commerciaux reste supérieur à 98%.Europcar annonce la nomination de Stefan Vorndran en tant que Directeur général d'Europcar Allemagne. Stefan Vorndran prendra ses nouvelles fonctions le 1er mai 2018. Sa mission principale sera de consolider la position d'Europcar sur le marché allemand tout en assurant une croissance rentable.Fleury Michon vient de publier des résultats 2017 en forte baisse. Ainsi, le groupe agroalimentaire a enregistré un résultat net consolidé de 8,6 millions d'euros sur la période (contre 16,8 millions en 2016), ainsi qu'un résultat opérationnel de 11,5 millions d'euros (contre 21,6 millions en 2016). Pour sa part, le taux de marge opérationnelle ressort à 1,6% contre 2,9% en 2016. Par ailleurs, le chiffre d'affaires s'établit à 717 millions d'euros sur l'exercice 2017, à comparer aux 737,7 millions d'euros en 2016.Par ailleurs, Fleury Michon annonce l'acquisition à 100% de Paso, société spécialisée dans les produits d'apéritif, d'apéritif-dînatoire et implantée en Vendée. Ce rachat répond à la stratégie de croissance de Fleury Michon, basée à la fois sur la diversification de son offre mais également sur des acquisitions ciblées. Créée en 2003, Paso est une entreprise agroalimentaire implantée en Vendée et spécialisée dans des produits apéritif et apéritif-dinatoire, à consommer et à partager au quotidien ou pour des occasions festives.Gecina a annoncé la nomination de Julien Landfried au poste de Directeur exécutif Communication et Affaires publiques. Il a rejoint Gecina en décembre 2017 et occupait jusqu'alors le poste de Directeur de cabinet et Affaires publiques auprès de Méka Brunel, administratrice et Directrice générale de la foncière.Global EcoPower annonce avoir démarré les travaux d’un complexe énergétique de nouvelle génération, situé à Payra-sur-l’Hers, dans l’Aude (11). La première tranche du projet, d’une capacité de 20 MW, combine plusieurs technologies de production d’électricité sur le même site, associées à la production d’une spiruline (microalgue) produite selon les principes de l’agriculture biologique.LafargeHolcim a fait savoir que deux de ses administrateurs emblématiques ne se représenteront pas à la prochaine assemblée générale annuelle. D'une part, Thomas Schmidheiny fait partie du groupe depuis près de 50 ans où il a occupé différentes fonctions de direction pour ensuite rejoindre le conseil d'administration d'Holcim. Depuis la fusion en 2015, il est membre du conseil d'administration de LafargeHolcim. Il demeurera un des principaux actionnaires du cimentier. Le conseil d'administration a décidé de nommer Thomas Schmidheiny Président d'honneur de LafargeHolcim.M6 et Free (groupe Iliad) ont signé un nouvel accord global pour la distribution des chaînes du groupe M6 et de leurs services associés auprès des abonnés Free. Cet accord porte sur la distribution de l'ensemble des chaînes du groupe M6 (M6, W9, 6ter, Paris Première, téva, M6 Music et Girondins TV) et leurs services non linéaires et fonctionnalités associés.Oceasoft, concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, a réduit sa perte nette sur 2017, à -1,89 million d'euros contre -2,13 millions sur 2016. Sa perte d'exploitation est passée de son côté de -2,1 à -1,5 million d'euros. Sur l'année 2017, Oceasoft enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 7,6 millions d'euros, en croissance organique de 17,9% par rapport à l'année 2016. L'activité reste soutenue aussi bien par les ventes en France (+16,3%) qu'à l'international (+19,4%), qui représente 53% des revenus d'Oceasoft en 2017.Poxel annonce aujourd’hui sa participation à la conférence H.C. Wainwright (Annual Global Life Sciences Conference) à destination des investisseurs. Cette dernière se tiendra du 8 au 10 avril à l’hôtel Le Méridien Beach Plaza de Monte-Carlo à Monaco. Une présentation générale de Poxel est programmée le mardi 10 avril entre 9h50 et 10h15, heure locale, salon Atlantique-Méridional (au 2e étage). La direction de Poxel se tiendra à la disposition des investisseurs, présents à la conférence, dans le cadre de rencontres individuelles.Remy Cointreau a annoncé des changements d'attributions au sein de son Comité exécutif. Ils sont liés au départ d'Eric Vallat, actuellement Directeur général de la Maison Rémy Martin et Président de Mount Gay Rum, qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière, au sein d’un autre secteur. Il sera donc remplacé à la tête de la Maison Rémy Martin par Philippe Farnier, actuellement Directeur général de la zone Amérique. Ce poste sera donc occupé par Ian McLernon, actuellement Directeur général Global Travel Retail.Riber, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la commande de deux machines de recherche MBE. Un institut de recherche chinois a commandé deux machines de recherche MBE automatiques, modèle MBE412, pour le développement de cellules solaires. La machine MBE412 permet de réaliser des épitaxies sur des tranches d'un diamètre de 4'' ou des multi-tranches d'un diamètre de 2''.Soitec, leader de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants pour l'industrie électronique, annonce son ambition de recruter 200 personnes en 2018 sur son site français de Bernin, à proximité de Grenoble. Parallèlement, une centaine d'embauches sont prévues à Singapour et dans ses autres filiales à l'étranger. Lancée en soutien de la dynamique de croissance de Soitec, cette campagne s'inscrit dans un contexte de transformation de l'entreprise, accompagnée d'une nouvelle marque employeur.Unibail-Rodamco réunira le vendredi 20 avril ses porteurs d'ORNANE 2014 et des porteurs d'ORNANE 2015, appelés notamment à autoriser l'acquisition de Westfield. Si l'ensemble des résolutions proposées aux porteurs d'ORNANE 2014, et/ou aux porteurs d'ORNANE 2015, est adopté, Unibail-Rodamco versera une prime d'acceptation à chaque porteur d'ORNANE 2014, et/ou à chaque porteur d'ORNANE 2015, sous réserve de la réalisation de l'opération.Visiativ a finalisé l'acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros, en croissance annuelle organique proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres.