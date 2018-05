Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 9 mai 2018

0 0

La compagnie américaine United Airlines discuterait avec Airbus et Boeing en vue de passer une commande d'avions gros porteurs destinés à renouveler une flotte composée de 50 Boeing 767, selon les informations de Reuters. Airbus devrait proposer son A330neo face au 787 Dreamliner de Boeing pour une commande qui pourrait atteindre près de 14 milliards de dollars aux prix du catalogue, ajoute le média.Le producteur d'inox publiera ses résultats du premier trimestre après la séance de Bourse.La société bipharmaceutique Celyad annonce aujourd'hui qu'elle présentera les progrès récents effectués dans les développements des ses produits lors de la réunion annuelle de l'American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT) qui aura lieu du 16 au 19 mai 2018 à Chicago. Les présentations de poster mettront en exergue les développements récents du pipeline de Celyad dans les plateformes autologues et allogéniques en immuno-oncologie.L'électricien communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Eurofins Scientific annonce l'acquisition de l'allemand PHAST, spécialisé dans les services biopharmaceutiques, pour un montant qui n'a pas été dévoilé. La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines. PHAS a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros. Il emploie 300 personnes.GeNeuro a comptabilisé au premier trimestre des produits opérationnels de 2,9 millions d'euros, en hausse de 84%. Ils correspondent à des paiements d'étape déjà versés par son partenaire Servier dans le cadre des programmes d'essais cliniques en cours pour son candidat médicament le plus avancé, GNbAC1. Compte tenu de la fin récente de l'étude clinique de phase IIb, CHANGE-MS, dans l'indication de la SEP (sclérose en plaques), GeNeuro prévoit de finir de comptabiliser des produits en liaison avec ces paiements d'étape dans le courant de l'année 2018.Media 6, spécialiste de la publicité sur lieux de vente, affiche un chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 21,9 millions d'euros, en retrait de 18%. A l'issue du premier semestre, Media 6 a enregistré une diminution de chiffre d'affaires de 6,2% à 41 millions. "Cette situation était anticipée, notamment à cause d'un effet de base au second trimestre 2016/2017", rappelle le groupe. A périmètre comparable, le carnet de commandes actuel permet à Media 6 d'envisager d'atteindre en fin d'année un niveau d'activité "proche de celui de l'exercice écoulé".Orège annonce la signature d'un contrat de vente d'une solution SLG à « Two Rivers Water Reclamation Authority » (TRWRA) pour un montant d'environ 260 000 dollars. TRWRA est l'une des plus importantes stations d'épuration municipales du New Jersey. Basée à Monmouth Beach, au coeur d'une communauté résidentielle très sensible aux problématiques environnementales, elle collecte et traite les eaux usées de 6 villes avoisinantes, soit 100 000 EH (Équivalent Habitants), et a montré par le passé son attachement aux technologies propres permettant l'économie des ressources naturelles.Le groupe parapétrolier présentera ses résultats du premier trimestre.Total a signé un accord en vue de céder sa filiale de distribution de produits pétroliers en Haïti, comprenant un réseau de 92 stations-service et des activités de commerce de gros de carburants et de combustibles. Cet accord a été finalisé avec le consortium Bandari Corporation formé par plusieurs acteurs locaux et régionaux de premier plan.Le spécialiste de l'aval pétrolier dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.Witbe s'implante en Angleterre à travers la création d’une filiale et l’ouverture de nouveaux bureaux à Londres. Il s’agit de la sixième implantation du groupe, après Paris, le siège français, New York et Denver aux États-Unis, Montréal au Canada, et Singapour en Asie. Dès son ouverture, la filiale pourra compter sur une équipe constituée de commerciaux, d’ingénieurs avant-vente et de chefs de projets.