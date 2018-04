Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 6 avril 2018

0 0

Total a dévoilé le résultat de l’option pour le paiement du troisième acompte sur dividende de 0,62 euro par action au titre de 2017 en actions. 44% des droits ont été exercés en faveur du paiement du troisième acompte au titre de l'exercice 2017 en actions. 15 559 601 actions nouvelles seront émises, représentant 0,59% du capital de la société sur la base du capital existant au 31 mars 2018. Le prix d'émission des actions nouvelles émises en paiement de ce troisième acompte a été fixé le 14 mars 2018 à 45,70 euros.Microwave Vision SA procède au rachat des titres d'Orbit/FR détenus par les actionnaires minoritaires de cette dernière. Cette opération d'acquisition prendra la forme d'une " Statutory Reverse Merger ", conduisant au rachat en numéraire des actionnaires minoritaires d'Orbit/FR. Cette opération sera réalisée conformément aux termes et conditions d'un '"Agreement and Plan of Merger" en date du 29 mars 2018 et sera effective ce jour suite au dépôt d'un certificat de fusion effectué le 5 avril 2018 auprès de l'Etat du Delaware.Grâce notamment à la mise en service de deux nouveaux parcs éoliens fin 2016 et début 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Futuren progresse de 9% à 61,758 millions d'euros en 2017 et son Ebitda consolidé de 23% à 34,493 millions. Le résultat opérationnel baisse de 49 % à 6,352 millions le résultat net est une perte de 5,2 millions d'euros. En 2016, le groupe était bénéficiaire de 2,924 millions. Futuren confirme son ambition de développer de nouveaux parcs éoliens afin de renforcer son activité de vente d'électricité.CGG a lancé l'offre d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 d'un montant nominal total d'environ 650 millions de dollars pour un montant équivalent combiné en dollars et en euros. Les obligations seront garanties par CGG et certaines de ses filiales.Eutelsat a commandé un système satellitaire de dernière génération de très haute capacité baptisé KONNECT VHTS, destiné à accompagner le développement de ses activités dans les secteurs du très haut débit fixe par satellite et de la connectivité en vol en Europe. Le satellite, dont l’entrée en service est prévue en 2021, sera construit par Thales Alenia Space, qui développera à cette occasion une solution satellitaire et de segment sol qui est la plus compétitive à ce jour sur le marché.Vivendi a dévoilé sa liste de candidats pour le renouvellement du Conseil d’administration de Telecom Italia. La liste sera soumise au vote des actionnaires de Telecom Italia lors d’une assemblée générale ordinaire convoquée le 4 mai prochain. En tête de liste, Vivendi a placé Amos Genish, actuel directeur général de l’opérateur télécoms issu précisément du groupe de médias et de divertissement. La deuxième place est occupée par Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi. Il est proposé comme Président non exécutif de Telecom Italia.Vallourec a signé des nouveaux contrats portant sur la fourniture de produits et services à Petrobras, la compagnie pétrolière nationale brésilienne. Dans le cadre de ces contrats de trois ans, Vallourec va fournir à Petrobras des tubes OCTG sans soudure premium, associant des nuances d'acier premium et des connexions à la pointe des dernières technologies, ainsi que des services spécialisés. Les produits et services associés seront utilisés par Petrobras sur ses puits offshore d'exploration et de production de pétrole et de gaz, situés dans les importants réservoirs du bassin pré-salifère.TF1 et les actionnaires minoritaires de sa filiale à 70% Newen ont signé un accord en vue de l’acquisition par TF1 des 30% du capital de la société qu’il ne détient pas encore. Newen Studios regroupe Newen, pôle de production et de distribution audiovisuelle ainsi que Neweb, pôle digital spécialisé dans l’édition de sites internet d’expertise produit et de conseil avant achat. Avec la prise de participation majoritaire dans Newen Studios en 2016, TF1 visait le développement d’une nouvelle activité de contenus audiovisuels indépendante de ses chaînes de télévision.Mersen a acquis le solde du capital de la société Cirprotec, basée à Terrassa en Espagne, dont elle détenait une participation majoritaire depuis février 2014. Cette opération permettra à Mersen d'accélérer le développement de cette ligne de produits sur les marchés à fort potentiel comme l'éclairage LED, l'énergie photovoltaïque ou les bornes pour véhicules électriques, et dans les pays en croissance, notamment en Asie. Elle devrait aussi contribuer à consolider sa position auprès des tableautiers industriels.Wavestone annonce l’acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group. Wavestone avait fait état en début de semaine des négociations exclusives liées à cette opération. Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Le prix d'acquisition est de 11,5 millions de livres sterling en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 millions de livres conditionnés par les performances de la société dans l'année à venir.bioMérieux a acquis Astute Medical Inc., une société qui se consacre à l'amélioration du diagnostic des patients qui présentent une défaillance d'une fonction vitale, ou qui sont à risque de développer une complication sévère, par l'identification et la validation de biomarqueurs protéiques.GL events et la Société Nationale de l'Agriculture (SNA) ont concrétisé l'accord pour l'acquisition de 60% du capital de FISA auprès de son fondateur et actionnaire, la SNA, qui conserve 40% du capital. La SNA est la plus ancienne fédération syndicale agricole du pays. Créée il y a 180 ans elle joue un rôle institutionnel majeur au Chili.GTT a reçu fin mars, une commande de la part du chantier sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), pour la conception des cuves GNL de deux méthaniers. Ces deux unités, d'une capacité de 173 400 m3, seront construites sur le chantier naval de DSME à Geoje, en Corée, pour le compte d'un armateur européen. Elles seront équipées de cuves intégrant la technologie NO96 GW. Leurs livraisons respectives interviendront fin 2019 et début 2020.Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, a nommé Christophe Lamboeuf au poste de directeur administratif et financier. Christophe Lamboeuf succède à Olivier Regnard qui a choisi de poursuivre sa carrière dans un autre secteur d'activité. Christophe Lamboeuf sera responsable des départements Finance, Ressources humaines, IT et Opérations.MND a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de la séance de Bourse du 6 avril 2018. Le spécialiste des aménagements de montagne en a profité pour faire un point concernant sa décision de procéder au report du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires.Serge Ferrari a annoncé la nomination de Philippe Espiard au poste de directeur général Recherche et développement. Avant de rejoindre Serge Ferrari, il était directeur d'un centre de recherche du pôle Matériaux haute performance de Saint-Gobain. Philippe Espiard va faire son entrée au Comex de Serge Ferrari.