Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

Après avoir dévoilé hier un partenariat prometteur avec l'américain Allogene, Cellectis a annoncé le lancement d'une offre au public aux Etats-Unis et d'un placement privé dans certains autres pays, portant sur un montant total de 175 millions de dollars d'American Depositary Shares (ADS). Chaque ADS représentera une action Cellectis.Face au scandale de la fuite de données de millions d'utilisateurs, Facebook réfléchit à faire évoluer ses règles de protection de la vie privée. Ainsi, Mark Zuckerberg, le dirigeant du réseau social, a déclaré à Reuters être d'accord avec " l'esprit " de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles, qui devrait entrer en vigueur prochainement. " Nous sommes encore en train de fixer les détails à ce sujet mais, dans les grandes lignes, dans l'esprit, cela devrait en reprendre la totalité ", a ajouté le dirigeant à l'agence de presse.KKR va investir 172 millions de dollars pour accroitre sa participation au capital de Cherwell Software pour le compte de son fonds Next Generation Technology. KKR était entré au capital de Cherwell en février 2017 en investissant 50 millions de dollars. Cherwell édite des logiciels permettant d'automatiser les opérations d'une entreprise.Lennar a réalisé au premier trimestre clos le 28 février un bénéfice net en hausse de 257% à 136,2 millions de dollars, ou 53 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,11 dollar. Les analystes tablaient sur 82 cents. Le chiffre d'affaires du promoteur immobilier américain s'est établi à 2,98 milliards, en hausse de 27,3%.Mattel a franchi une nouvelle étape vers la nomination d'Ynon Kreiz comme Président exécutif du Conseil d'administration. Le Board du fabricant de jouets a validé hier cette nomination qui avait été annoncée début février. La transition avec Christopher A. Sinclair doit encore être approuvée par les actionnaires de Mattel réunis en assemblée générale. Ynon Kreiz a été le PDG d'Endemol et de Maker Studios, racheté par Walt Disney en 2014. Il siège au Conseil de Warner Music.