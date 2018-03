Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 22 mars 2018

0 0

Accenture a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois d'affilée. Au deuxième trimestre, clos fin février, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 863,7 millions de dollars, soit 1,37 dollar par action, à comparer avec 838,7 de dollars, soit 1,33 dollar, un an plus tôt. Hors l'impact d'une charge représentant 21 cents par action liée à la réforme fiscale américaine, le BPA a atteint 1,58 dollar, dépassant le consensus Zacks Investment de 8 cents.Boeing a annoncé hier soir la livraison du tout premier 737 MAX 9 à la compagnie Thai Lion Air (groupe Lion Air). La capacité d'emport supplémentaire de l'appareil permettra à la compagnie thaïlandaise de desservir de nouvelles lignes internationales. " Le 737 MAX 9 répond parfaitement aux besoins de croissance de nos activités en Thaïlande ", a déclaré Darsito Hendro Seputro, CEO et président de Thai Lion Air.Le groupe d’agroalimentaire, Conagra, a présenté des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin février, il a vu son bénéfice net bondir de 101,9% à 362,8 millions de dollars, soit 90 cents par action. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action a atteint 61 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires trimestriel de Conagra est ressorti de son côté à 2 milliards de dollars, en croissance de 0,7% et en ligne avec les attentes. En données comparables, il a reculé de 2,2%.Le co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est exprimé pour la première fois depuis le début du scandale de l'utilisation sans leur consentement des données de 50 millions d'utilisateurs du réseau social par Cambridge Analytica. " Nous avons la responsabilité de protéger vos données et si nous ne le pouvons pas, nous ne méritons pas de nous servir ", a-t-il écrit dans un post sur Facebook dans lequel il reconnaît que sa société a fait des erreurs. Il a aussi communiqué via plusieurs médias, accordant notamment une interview à CNN.Guess a dévoilé un bénéfice net de 1,04 million de dollars au titre de son quatrième trimestre 2018, clos début février, soit 1 cent par action. Le bénéfice net du groupe culminait en 2016 à plus de 6 millions de dollars. Entre les deux, la réforme fiscale américaine a eu un impact négatif de 47,9 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Guess ressort à 62 cents, dépassant de huit cents le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a progressé de son côté de 18% à 792 millions de dollars. Les analystes en attendaient 756 millions.Meredith a dévoilé les quatre volets de sa stratégie "agressive" d'intégration de Time dont l'acquisition a été finalisée fin janvier. D'abord, le groupe de médias va mener une revue de l'ensemble de ses actifs et céder les moins stratégiques. Meredith explore plus particulièrement une possible vente des titres TIME, Sports Illustrated, Fortune, et Money. Ensuite, Meredith va mettre l'accent sur l'amélioration des performances publicitaires de Time. Troisièmement, le groupe souhaite accroitre les résultats de Time au niveau de ses propres niveaux de croissance et de rentabilité.Stallergenes Greer est en baisse à Paris après la publication de résultats 2017 conformes aux prévisions mais de perspectives décevantes. L'an dernier, la biotech spécialisée dans le traitement des allergies respiratoires a réduit sa perte nette. Elle est ressortie à 9,9 millions d'euros par rapport à 60,5 millions en 2016. L'Ebitda 2017 positif de 21,9 millions contre - 67,9 millions un an plus tôt. L'Ebitda a affiché une hausse de 89,8 millions grâce à une augmentation de 74 millions du chiffre d'affaires et à la diminution des frais généraux, administratifs et commerciaux.Starbucks a réaffirmé, lors de l'assemblée générale des actionnaires, que son bénéfice par action ajusté progressera d'au moins 12% au cours des trois prochaines années et qu'il retournera sur cette période 15 milliards de dollars à ses actionnaires. Starbucks a mis en avant ses trois principaux actifs sur lesquels il compte s'appuyer pour atteindre ces objectifs : l'essor du digital, l'extension vers la Chine où Starbucks souhaite ouvrir plus de 5 000 cafés d'ici 2021, et la montée en puissance de sa marque premium Starbucks Reserve.