Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 25 janvier 2018

3M a relevé ses prévisions de bénéfices 2018, du fait d'une baisse de 26/27% à 20/22% de son taux d'imposition. Il vise désormais un bénéfice par action compris entre 10,20 et 10,70 dollars contre de 9,60 à 10 dollars précédemment. Le groupe a confirmé en revanche sa prévision d'une croissance organique de ses ventes comprise entre 3 et 5%. 3M a également dévoilé des résultats du quatrième trimestre marqués par une chute de 54% de son bénéfice net à 523 millions de dollars, soit 85 cents par action. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action est ressorti à 2,10 dollars.Biogen a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et dévoilé des perspectives encourageantes. La biotech américaine a accusé une perte de 297 millions de dollars, soit 1,4 dollar par action, au quatrième trimestre. Le BPA ajusté s'est établi à 5,26 dollars contre un consensus de 5,46 dollars. Le groupe a été pénalisé par une charge liée à la réforme fiscale. Le chiffre d'affaires a progressé de 15,3% à 3,31 milliards, un chiffre supérieur au consensus qui le donnait à 3,08 milliards.Caterpillar a dévoilé des résultats et des perspectives meilleures que prévu. Le numéro un mondial des engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au quatrième trimestre une perte nette de 1,3 milliard de dollars, représentant 2,18 dollars par action, contre une perte de 1,17 milliards de dollars, soit 2 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Il a été pénalisé par une charge de 2,4 milliards de dollars liée à la réforme fiscale. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s’est élevé à 2,16 dollars, dépassant le consensus FactSet s’élevant à 1,77 dollar.Ford Motor Company a publié hier après Bourse un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars au titre de son quatrième trimestre 2017, en baisse par rapport aux 3,2 milliards d’euros du quatrième trimestre 2016. Cette performance correspond à un bénéfice par action de 60 cents. A données publiées, le bénéfice par action ressort à 39 cents, en dessous des attentes des analystes de Wall Street.Newell Brands annonce une accélération de son plan de transformation avec pour objectif de réduire de 50% son parc d'usines et d'entrepôts, de 50% sa base clients, de simplifier ses systèmes d'information en concentrant ses besoins sur deux ERP d'ici 2019 et, au final, de concentrer son portefeuille d'actifs sur neuf divisions représentant environ 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires.24 heures après avoir écopé d'une amende de près d'un milliard d'euros de la part de la Commission européenne, Qualcomm a annoncé la signature de protocoles d'accord à propos de la ventes de composants pour un minimum de 2 milliards de dollars sur trois ans avec Lenovo, Guangdong Mobile, Vivo Communication Technology et Xiaomi, selon Reuters.Whirlpool a vu ses comptes passer dans le rouge au quatrième trimestre 2017 avec une perte nette de 268 millions de dollars, à comparer avec un bénéfice de 180 millions de dollars, soit -3,69 dollars par action. Cette perte inclut notamment une charge de 420 millions de dollars liée à la réforme fiscale. En données ajustées, Whirlpool affiche un bénéfice net de 4,10 dollars contre un consensus de 4,01 dollars. Son chiffre d'affaires, de son côté, a progressé de 1% à 5,7 milliards de dollars. A changes constants, il a baissé de 1,6%. Le consensus le donnait à 5,84 milliards.