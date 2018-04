Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 5 avril 2018

0 0

KeyBanc a initié la couverture de deux géants de l'internet chinois cotés à Wall Street : Baidu et Tencent. Le bureau d'études adopte une recommandation Pondération de secteur (neutre) sur Baidu, lui préférant d'autres grosses capitalisations du secteur internet en raison de leurs perspectives de croissance plus attractives. Pour KeyBanc, Baidu a pris du retard face à l'essor de l'internet mobile et ne va pas réussir à monétiser tout de suite ses actifs dans l'intelligence artificielle. "Nous pensons tout de même qu'ils offrent un potentiel de croissance à long terme", précise l'analyste.Fiat Chrysler Automobiles (FCA) souhaite réaliser une scission de sa filiale Magneti Marelli par le biais d'une cotation à Milan. Le constructeur italo-américain anticipe une finalisation de l'opération d'ici fin 2018-début 2019. Les actionnaires de FCA recevront des parts dans la nouvelle holding Magneti Marelli. " La séparation créera de la valeur pour les actionnaires de FCA, tout en fournissant la nécessaire flexibilité opérationnelle à la stratégie de croissance de Magneti Marelli dans les années à venir ", a expliqué le constructeur automobile dans son communiquéMacy's a annoncé le départ prochain à la retraite de Karen Hoguet, sa directrice financière depuis 1997. Elle quittera son poste en février 2019, à la clôture de l'exercice fiscal du groupe. Karen Hoguet restera directrice financière en attendant que son successeur soit nommé puis, jusqu'en février 2019, elle sera conseillère de Macy's.Monsanto, en passe d'être racheté par Bayer, a réalisé au deuxième trimestre clos le 28 février, un bénéfice net en hausse de 6,7% à 1,46 milliard de dollars, ou 3,27 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 3,22 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de près de 1% à 5,02 milliards. Le groupe a renouvelé sa confiance dans la finalisation de sa fusion avec Bayer.L'investisseur activiste Carl Icahn a annoncé son intention de nommer des dirigeants chez SandRidge Energy favorables à la cession du producteur d'hydrocarbures. L'homme d'affaires s'est dit d'ailleurs prêt à lancer lui-même une offre en numéraire sur le capital du groupe qui ne lui appartient pas encore. Carl Icahn, qui détient 13,5% du capital de SandRidge Energy, dit avoir des inquiétudes profondes sur les capacités de la direction actuelle à décider de l'avenir de l'entreprise. A Wall Street, SandRidge Energy accuse un repli de 37% depuis le début de l'année.