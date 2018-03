Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 12 mars 2018

0 0

Réagissant à un article du Wall Street Journal, selon lequel il réfléchirait à une offre sur Broadcom, qui cherche actuellement à racheter Qualcomm, Intel a indiqué qu'il se concentrait sur l'intégration de ses dernières acquisitions. Le journal américain des affaires affirmait qu'Intel réfléchissait à plusieurs pistes pour empêcher la création du troisième fabricant mondial de semi-conducteurs, derrière lui et Samsung.DowDuPont a annoncé le départ, qui sera effectif le 1er avril, de son président exécutif Andrew N. Liveris. Il restera administrateur du groupe jusqu'au 1er juillet. Par ailleurs, la future division Sciences des matériaux - DowDuPont est en train de se scinder en trois entités Agriculture, Science des matériaux et Produits de spécialités - va être dirigée par Jim Fitterling, actuellement directeur des opérations de cette activité. A partir du 26 février, cette division Science des matériaux sera renommée Dow.General Electric réfléchirait à la vente d'une activité d'ingénierie électrique qu'il avait acquise en 2011 pour 3,2 milliards de dollars, selon les informations rapportées vendredi soir par Reuters. Cette opération s'inscrirait dans le vaste plan de réorganisation de son périmètre. Il y a quelques semaines, Reuters avait déjà indiqué que General Electric réfléchissait à la vente de son activité de turbines à gaz industrielles, pour une valorisation pouvant aller jusqu'à deux milliards de dollars.Regeneron et son partenaire français Sanofi vont proposer des baisses de prix de leur médicament Praluent aux Etats-Unis aux responsables des régimes d'assurance maladie qui acceptent de réduire les obstacles à l'accès auxquels se heurtent les patients à risque élevé. Ce prix net sera aligné sur les résultats d'une nouvelle analyse coût-efficacité, Odyssey, pour les patients à risque élevé, réalisée par l'organisme américain l'Institute for Clinical and Economic Review (ICER).Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé ce week-end que l'essai clinique Odyssey Outcomes a atteint son critère d'évaluation principal et montré que Praluent (alirocumab) a permis de réduire significativement le risque d'événements cardiovasculaires majeurs chez les patients ayant présenté récemment un événement coronarien aigu, tel qu'un infarctus du myocarde. Les résultats de cet essai seront présentés aujourd'hui dans le cadre d'une session de dernière minute aux 67èmes séances scientifiques annuelles de l'American College of Cardiology qui se déroulaient à Orlando, en Floride.Tesla a confirmé à Bloomberg hier qu’il avait suspendu la production de sa Model 3 du 20 au 24 février derniers, dans son usine de Frémont (Californie-USA). Le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme visait ainsi à trouver des moyens d’améliorer la production de son nouveau modèle. En effet, Tesla a été confronté à de nombreux déboires et retards depuis l’année dernière sur la Model 3, qui représente son avenir.