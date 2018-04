Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 16 avril 2018

0 0

Quatrième banque à présenter ses comptes du premier trimestre, Bank of America a fait mieux que prévu. Sur cette période, le bénéfice net a progressé de 30% à 6,9 milliards de dollars, soit 62 cents par action. Ce dernier a dépassé de 3 cents le consensus Thomson Reuters. Ses revenus, hors charges d'intérêt, ont augmenté de 4% à 23,1 milliards de dollars alors que le marché visait 23,04 milliards. Bank of America a bénéficié du dynamisme de sa banque de détail, dont le produit net bancaire a augmenté de 9% à 9 milliards de dollars et le bénéfice net de 42% à 2,7 milliards de dollars.General Electric (GE) a annoncé vendredi avoir inscrit une charge de 4,24 milliards de dollars au premier trimestre et avoir revu à la baisse ses bénéfices par action 2016 et 2017, comme il l'avait annoncé en février dernier, suite à l'adoption d'une nouvelle méthode comptable. Ainsi, le bénéfice par action de 2016 sera réduit de 13 cents, tandis que celui de 2017 sera abaissé de 17 cents (contre 16 cents annoncés précédemment).Volkswagen Truck and Bus pourrait se porter acquéreur de l’intégralité de l’américain Navistar International, selon les propos de Matthias Gründler, le directeur financier de la division poids lourds de Volkswagen. L’opération pourrait faire sens selon le responsable, alors que le constructeur allemand possède déjà près de 17% de l’américain depuis 2016. Cette annonce intervient dans un contexte de vaste réorganisation pour Volkswagen, qui vient de changer de dirigeant et envisage une introduction en bourse pour sa division poids lourds.Palo Alto Networks, spécialiste de la sécurité réseau de nouvelle génération, a annoncé avoir conclu un accord ferme de rachat portant sur la société israélienne Secdo. Les modalités de rachat n'ont pas été dévoilées. Avec cette acquisition, l'éditeur dote sa solution Palo Alto Networks Traps de protection avancée des postes de travail et son Application Framework d'une solution de détection et de remédiation (EDR) – dont des fonctions de collecte et de visualisation de données – qui amélioreront leur capacité à détecter et à faire barrage en un clin d'œil aux attaques les plus furtives.TechnipFMC a remporté auprès de BP un contrat d'ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) pour l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) destinée au développement du champ Tortue/Ahmeyim, un projet majeur de gaz naturel liquéfié situé au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. L'accord entre les deux entreprises comprend un mécanisme permettant une transition de ce contrat vers un contrat EPCI (ingénierie, fourniture des équipements, construction et installation) à un stade ultérieur.Xerox est l'objet d'une plainte du milliardaire activiste, Darwin Deason, qui accuse le Directeur général, Jeff Jacobson, d'avoir conclu un accord de rapprochement avec Fujifilm alors que le Conseil d'administration lui avait demandé d'arrêter les négociations, affirme le Wall Street Journal. Le Conseil d'administration a par la suite donné son feu vert à cette opération. Le président de Xerox, Robert Keegan, a répondu dimanche que Jeff Jacobson " était pleinement autorisé à mener des discussions avec Fujifilm ".